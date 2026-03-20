Є запити від США про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану.

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"Це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні. Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - розповів він.

Також, за словами Зеленського, обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

"Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами. Слава Україні!" - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

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