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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Є запити від США про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході, - Зеленський

Зеленський заслухав доповідь Умєрова про роботу на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану.

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"Це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні. Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - розповів він.

Також, за словами Зеленського, обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова про роботу на Близькому Сході

"Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами. Слава Україні!" - підсумував він.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28167) Близький Схід (356) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+4
А в нас є потреба в 25 комплексах Петріот,і в 300 Томагавках щомісяця!!!
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20.03.2026 13:31 Відповісти
+2
Треба сказати їм як вони нам - "В першу чергу нам треба для себе"
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20.03.2026 13:28 Відповісти
+2
А Тромб в курсі, він же сказав, що Україна остання країна, в якої він попросить допомоги.
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20.03.2026 13:38 Відповісти

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