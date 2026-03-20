Есть запросы от США об экспертной поддержке для их военных на Ближнем Востоке, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Подробно обсуждаем с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Работаем над запросами и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана.

"Это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а следовательно, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине. Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России. Нигде в мире нельзя позволять террористам решать, что будет с людьми и странами", - сказал он.

Также, по словам Зеленского, обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

"Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях. В ближайшее время ожидаю конкретных результатов оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы в сфере безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами. Слава Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

