РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11068 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
1 014 15

Есть запросы от США об экспертной поддержке для их военных на Ближнем Востоке, - Зеленский

Зеленский заслушал доклад Умерова о работе на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Подробно обсуждаем с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "шахедам" - предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Работаем над запросами и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана.

"Это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а следовательно, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине. Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России. Нигде в мире нельзя позволять террористам решать, что будет с людьми и странами", - сказал он.

Также, по словам Зеленского, обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

"Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях. В ближайшее время ожидаю конкретных результатов оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы в сфере безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами. Слава Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленський Владимир Ближний Восток Умеров Рустем
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А в нас є потреба в 25 комплексах Петріот,і в 300 Томагавках щомісяця!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 13:31 Ответить
+1
Треба сказати їм як вони нам - "В першу чергу нам треба для себе"
показать весь комментарий
20.03.2026 13:28 Ответить
+1
Є запити від США про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході, - Зеленський

А от Трампу т. Путін из Кремля "не дает добро"
показать весь комментарий
20.03.2026 13:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.03.2026 13:28 Ответить
А в нас є потреба в 25 комплексах Петріот,і в 300 Томагавках щомісяця!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 13:31 Ответить
Потрібно запропонувати США нашу допомогу в патрулюванні Ормузської протоки. В Чорному морі ВМСУ не може діяти, через те що Туреччина не пускає подаровані Великобританією мінні тральщики через проливи, а в Ормузькій протоці ці мінні тральщики можуть стати у нагоді і Україна долучиться до військової операції проти Ірану, чого так просить Трамп у європейських союзників по НАТО.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:15 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2026 13:28 Ответить
А Тромб в курсі, він же сказав, що Україна остання країна, в якої він попросить допомоги.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:38 Ответить
А шо по телевізору?
показать весь комментарий
20.03.2026 13:39 Ответить
ну дык, подпиши с ними угоду про редкоземельные ископаемые, епть!!!)
показать весь комментарий
20.03.2026 13:40 Ответить
ДИВО-цей народ несе-про усе не потрібне,при цьому тупо оминаючи свою гірку майже "кріпацьку долю"
показать весь комментарий
20.03.2026 13:54 Ответить
Для чого молоти своїм языком телепень
показать весь комментарий
20.03.2026 14:15 Ответить
А Рустем Умєров доручення щодо залучення МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях буде виконувати без виїзду із США чи всетаки в Україну повернеться?
показать весь комментарий
20.03.2026 14:35 Ответить
Зеленський остання людина, від якої США потрібна допомога- Трамп."квартальне шоу " у виконанні "зепоцріота і умєрова" для "мудрого наріду"
показать весь комментарий
20.03.2026 14:39 Ответить
 
 