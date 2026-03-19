Є певне розуміння, як Україна та країни Перської затоки можуть допомогти одна одній у безпеці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров провів зустрічі з представниками країн Затоки. Зараз є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні.

Про це голова держави повідомив у зверненні 19 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка від України

Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

"Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нас, Україну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від шахедів вже у відповідних країнах щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань", - повідомив Зеленський.

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Удари Ірану загрожують глобальній стабільності

Президент зауважив, що співпраця має дати "реальні безпекові відповіді", зокрема для Європи. Він наголосив, що удари "залишків іранського режиму" по Катару, по Саудівській Аравії, по Еміратах та інших країнах –– це "удари фактично по глобальній стабільності та по європейській енергетичній безпеці".

"Україна давно пропонує створити реалістичні та дієві інструменти, щоб можна було ставити на місце тих, хто блокує морські торговельні шляхи, хто знищує, просто знищує нормальне судноплавство, знищує енергетичну інфраструктуру", - додав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Близькому Сході наразі перебуває 201 український військовий експерт, а ще 34 — готові до відрядження у регіон Затоки.

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