Есть определенное понимание, как Украина и страны Персидского залива могут помочь друг другу в сфере безопасности, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи с представителями стран Персидского залива. Сейчас есть понимание того, какие новые договоренности в сфере безопасности могут быть достигнуты со странами этого региона.
Об этом глава государства сообщил в обращении 19 марта, информирует Цензор.НЕТ.
Поддержка со стороны Украины
Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
"Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нас, Украину, поддержать нашу оборону – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов по защите от "Шахедов" уже находятся в соответствующих странах, ежедневно поступают отчеты об исполнении ими задач", – сообщил Зеленский.
Удары Ирана угрожают глобальной стабильности
Президент отметил, что сотрудничество должно дать "реальные ответы в сфере безопасности", в частности для Европы. Он подчеркнул, что удары "остатков иранского режима" по Катару, по Саудовской Аравии, по Эмиратам и другим странам –– это "удары фактически по глобальной стабильности и по европейской энергетической безопасности".
"Украина давно предлагает создать реалистичные и действенные инструменты, чтобы можно было поставить на место тех, кто блокирует морские торговые пути, кто уничтожает, просто уничтожает нормальное судоходство, уничтожает энергетическую инфраструктуру", — добавил Зеленский.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Ближнем Востоке в настоящее время находится 201 украинский военный эксперт, а еще 34 — готовы к отправке в регион Персидского залива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
певне розуміння, це як певне непорозуміння...
виникає питання чому 211?
а 20 би ніяк не змогли?
Більше ніяк вони допомогти не задтні. Бо не можуть допомогти собі самі.