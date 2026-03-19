Есть определенное понимание, как Украина и страны Персидского залива могут помочь друг другу в сфере безопасности, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи с представителями стран Персидского залива. Сейчас есть понимание того, какие новые договоренности в сфере безопасности могут быть достигнуты со странами этого региона.

Об этом глава государства сообщил в обращении 19 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Поддержка со стороны Украины

Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нас, Украину, поддержать нашу оборону – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов по защите от "Шахедов" уже находятся в соответствующих странах, ежедневно поступают отчеты об исполнении ими задач", – сообщил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в обмен на помощь странам Ближнего Востока рассчитывает на взаимность по четырем направлениям, — МИД

Удары Ирана угрожают глобальной стабильности

Президент отметил, что сотрудничество должно дать "реальные ответы в сфере безопасности", в частности для Европы. Он подчеркнул, что удары "остатков иранского режима" по Катару, по Саудовской Аравии, по Эмиратам и другим странам –– это "удары фактически по глобальной стабильности и по европейской энергетической безопасности".

"Украина давно предлагает создать реалистичные и действенные инструменты, чтобы можно было поставить на место тех, кто блокирует морские торговые пути, кто уничтожает, просто уничтожает нормальное судоходство, уничтожает энергетическую инфраструктуру", — добавил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Ближнем Востоке в настоящее время находится 201 украинский военный эксперт, а еще 34 — готовы к отправке в регион Персидского залива.

Читайте также: Украина тратит на сбивание дрона $10 тыс., а страна Ближнего Востока — $4 млн, — Зеленский