Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
548 13

Есть определенное понимание, как Украина и страны Персидского залива могут помочь друг другу в сфере безопасности, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречи с представителями стран Персидского залива. Сейчас есть понимание того, какие новые договоренности в сфере безопасности могут быть достигнуты со странами этого региона.

Об этом глава государства сообщил в обращении 19 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Поддержка со стороны Украины

Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нас, Украину, поддержать нашу оборону – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов по защите от "Шахедов" уже находятся в соответствующих странах, ежедневно поступают отчеты об исполнении ими задач", – сообщил Зеленский.

Удары Ирана угрожают глобальной стабильности

Президент отметил, что сотрудничество должно дать "реальные ответы в сфере безопасности", в частности для Европы. Он подчеркнул, что удары "остатков иранского режима" по Катару, по Саудовской Аравии, по Эмиратам и другим странам –– это "удары фактически по глобальной стабильности и по европейской энергетической безопасности".

"Украина давно предлагает создать реалистичные и действенные инструменты, чтобы можно было поставить на место тех, кто блокирует морские торговые пути, кто уничтожает, просто уничтожает нормальное судоходство, уничтожает энергетическую инфраструктуру", — добавил Зеленский.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Ближнем Востоке в настоящее время находится 201 украинский военный эксперт, а еще 34 — готовы к отправке в регион Персидского залива.

Зеленский Владимир (23718) Иран (2526) Ближний Восток (143)
Топ комментарии
Зєлєнскій під час бойових дій зняв з бойового чергування 211 найдосвідчених операторів і передав їх в користування арабам... Шалом, придурки...
19.03.2026 21:30 Ответить
Взяти у них "бабки" і віддати своїм 95 друзям...
19.03.2026 21:26 Ответить
розуміння, воно або є або ні.
певне розуміння, це як певне непорозуміння...
19.03.2026 21:28 Ответить
Стратєг - вони нам гроші ми їм дрони - ну і навчимо в яку сторону запускати
19.03.2026 21:26 Ответить
якщо і справді була якась зацікавленість в українському досвіді і технологіях, нароблених за 4+ роки війни, то буба не міг зробити інакше.
виникає питання чому 211?
а 20 би ніяк не змогли?
19.03.2026 21:37 Ответить
Зате тепер кацапи влаштовують показові виступи , коли серед білого дня шахеди -гєрані летять через всю територію України ,майже до кордону з Польщею ,їх ніхто не збиває , і вони "вирубають " світло в Нововолинську .це цьому зеля відправив вчити арабів ,як не збивати дрони серед білого дня ?
19.03.2026 21:38 Ответить
Перси це не сирійські чи палестинські араби, це імперці з великою історією, саме тому протока і називається перська. Там турки не лізуть туди, а нам тим паче не варто, зброю продавати то інше, але такі речі мають бути таємними.
19.03.2026 21:35 Ответить
Ляпалкя аби ляпати гидко
19.03.2026 21:36 Ответить
Як не срачка, так пердячка, як не цікаве рішення, так певне бачення.
19.03.2026 21:39 Ответить
Що це за Затока (країни Затоки)? Місто в Одеській області? То редактори неграмотні? Чи той хто озвучував текст?
19.03.2026 21:41 Ответить
Авже ж, країни Затоки просто візьмуть накрадені гроші окупаційного режиму Наркозельцера на зберігання. За це він скільки завгодно ще кріпаків направить.
Більше ніяк вони допомогти не задтні. Бо не можуть допомогти собі самі.
19.03.2026 21:46 Ответить
ЗЄ в курсі, що у випадку кидка араби його навіть з пекла дістануть?
19.03.2026 21:48 Ответить
реальна окупація України ,мільйон жертв руйнація і бідність в Україні "зелене розуміння зрадників"
19.03.2026 21:50 Ответить
 
 