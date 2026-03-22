Зеленський про допомогу країнам Близького Сходу: Уже є конкретні результати наших підрозділів

Українські підрозділи вже мають конкретні результати у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Досвід України у захисті неба

Глава держави зазначив, що "український досвід захисту неба – один із найбільш сильних у світі та є, зокрема, тим, що обов’язково триматиме Україну й після цієї війни серед головних контрибуторів безпеки – серед тих, хто буде потрібен світу, щоб безпека була".

Він наголосив, що лише з Україною можлива реальна стабільність у Європі, а також в інших частинах світу, які "очевидно потребують нашого досвіду й нашої підтримки в захисті життя".

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Співпраця з країнами Затоки

"Вже ми працюємо з країнами Затоки й фактично кожен день на рівні команд контактуємо із цими країнами, щоб наш досвід і наша підтримка переросли в довготермінову співпрацю та повагу до України, до наших воїнів. Уже є конкретні результати наших підрозділів у захисті – даємо нашу експертизу та нашу реальну підтримку", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що варто, щоб інші держави світу зараз також зробили свій внесок у стабілізацію.

"І знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації. Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки", - додав очільник держави.

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