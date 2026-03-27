УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12672 відвідувача онлайн
Новини Візит Зеленського до Саудівської Аравії Допомога України країнам Близького Сходу
1 952 10

Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про оборонне співробітництво, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора", - зазначив президент.

Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво

 За словами Зеленського, Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.

Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво

"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною.

Обговорили також ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю", - підсумував президент.

Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво
Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво

Також читайте: США схвалили поповнення запасів зброї для Саудівської Аравії, – CNN

Що передувало?

Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський подякував Канаді за санкції проти "тіньового флоту" РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (28224) оборона (4970) Саудівська Аравія (620)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ну що? Тепер чекаємо на повторний візит "потужного" в Оман...
показати весь коментар
27.03.2026 11:11 Відповісти
+7
Зеля з Хфйодоровим будуть стригти бабки продаючи випущені дрони арабам.
показати весь коментар
27.03.2026 11:13 Відповісти
+4
Окей договір це вже добре.
показати весь коментар
27.03.2026 11:08 Відповісти

Завантаження...

 
 