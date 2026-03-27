Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про оборонне співробітництво, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.

"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною.



Обговорили також ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю", - підсумував президент.





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Що передувало?

Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

Відомо, що 26 березня Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії.

Зеленський зустрівся у Саудівській Аравії з українськими військовими експертами, які понад тиждень працюють в країні.

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