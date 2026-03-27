Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про оборонне співробітництво, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.
"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною.
Обговорили також ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю", - підсумував президент.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявив президент України Володимир Зеленський.
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
- Відомо, що 26 березня Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії.
- Зеленський зустрівся у Саудівській Аравії з українськими військовими експертами, які понад тиждень працюють в країні.
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