Зеленський подякував Канаді за санкції проти "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за запровадження нового пакета санкцій проти Росії, зокрема обмежень щодо 100 танкерів так званого "тіньового флоту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави в соцмережі Х.

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Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Канада розширила санкційний список, додавши ще 100 суден, які використовуються Росією для обходу обмежень та транспортування нафти. Йдеться про частину великої мережі танкерів, що забезпечує продаж енергоресурсів в обхід міжнародних санкцій.

У канадському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що такі заходи спрямовані на обмеження фінансових можливостей Росії для ведення війни проти України. Водночас у документі підкреслюється, що санкції мають мінімізувати негативний вплив на цивільне населення.

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Реакція Зеленського та тиск на союзників РФ

Президент України зазначив, що нові обмеження є важливим кроком для посилення міжнародного тиску на агресора. Окремо він звернув увагу на те, що санкції також зачіпають іранських виробників дронів, які співпрацюють із Росією.

"Цей санкційний пакет є важливим і своєчасним. І Росія, і іранський режим мають відчувати тиск, і їх необхідно зупинити", – наголосив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує фінансувати війну за рахунок доходів від експорту нафти й газу, використовуючи схеми обходу санкцій через так званий "тіньовий флот".

Раніше ми писали, що Канада запровадила додаткові санкції щодо 100 суден російського "тіньового флоту".

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