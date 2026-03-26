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Зеленський програє Залужному у рейтингу довіри українців - 46 проти 61. ІНФОГРАФІКА
Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський лідирують в рейтингу довіри серед українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування SOCIS.
Подробиці
Так, найбільше українці довіряють ексголовкому ЗСУ, послу у Великій Британії Валерію Залужному (61,6% довіри та 31,1% недовіри).
Далі з дещо схожими показниками ексглава ГУР та чинний очільник Офісу Президента Кирило Буданов (60,3% довіри та 29% недовіри).
Президенту Володимиру Зеленському довіряють 46,3% опитаних, а не довіряють - 49,1%.
Методологія
Опитування проводилося 12 – 18 березня 2026 року. Всього опитано 1204 респонденти. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,5%.
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