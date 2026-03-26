Залужному доверяют 61% украинцев. Буданову - 60%, а Зеленскому - 46%, - опрос СОЦИС. ИНФОГРАФИКА

Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский лидируют в рейтинге доверия среди украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса SOCIS.

Так, больше всего украинцы доверяют экс-главнокомандующему ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному (61,6% доверия и 31,1% недоверия).

Далее с несколько схожими показателями идет экс-глава ГУР и действующий руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов (60,3% доверия и 29% недоверия).

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46,3% опрошенных, а не доверяют - 49,1%.

Методология

Опрос проводился 12–18 марта 2026 года. Всего опрошено 1204 респондента. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,5%.

