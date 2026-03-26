Залужному доверяют 61% украинцев. Буданову - 60%, а Зеленскому - 46%, - опрос СОЦИС. ИНФОГРАФИКА

Кому больше всего доверяют украинцы: результаты опроса

Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский лидируют в рейтинге доверия среди украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса SOCIS.

Подробности

Так, больше всего украинцы доверяют экс-главнокомандующему ВСУ, послу в Великобритании Валерию Залужному (61,6% доверия и 31,1% недоверия).

Далее с несколько схожими показателями идет экс-глава ГУР и действующий руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов (60,3% доверия и 29% недоверия).

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46,3% опрошенных, а не доверяют - 49,1%.

Методология

Опрос проводился 12–18 марта 2026 года. Всего опрошено 1204 респондента. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,5%.

Читайте также: 68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Буданов Кирилл Зеленский Владимир опрос СОЦИС Залужный Валерий
Топ комментарии
Цікаво, на чому ґрунтується довіра до Буданова? На образі, створеному тєлємарафоном? 🤔
26.03.2026 13:55 Ответить
Роздрукуйте цю чергову нікчемну інфографіку та підітріть собі дупу.
26.03.2026 13:53 Ответить
26.03.2026 13:54 Ответить
Роздрукуйте цю чергову нікчемну інфографіку та підітріть собі дупу.
26.03.2026 13:53 Ответить
Залужний і Буданов - гаранти непісудності Зєлєнского, Єрмака, Татарова, Рєзнікова, Умєрова і Міндіча. Чиї вони ставленики і годованці? То-то...
26.03.2026 13:54 Ответить
За всі 35 років яка влада , в Україні , забажала судити "папередніков" ...?
26.03.2026 13:56 Ответить
Отак і живемо - безкарність попередників надихає наступників...
26.03.2026 13:59 Ответить
Безкарність попередників - гарантія приходу до влади наступників . Це обов'язкова умова .
Для тих хто забув - вперше відкрито це зробив Ющенко восени 2004 ...
26.03.2026 14:17 Ответить
Ну як же ж... А "суд" над п'ятим президентом?
Та й янукОвоча теж начебто "засудили", щоправда заочно.
26.03.2026 14:03 Ответить
Оце він там , на Рубльовці , мабуть довго плакав ...
26.03.2026 14:13 Ответить
26.03.2026 13:54 Ответить
Зеленому явно перебор ,після "Країни моєї мрії " https://program.ze2019.com/ ,але

що з манкуртів взяти
26.03.2026 13:55 Ответить
яка хєрня "ваша заливная рыба"
26.03.2026 13:58 Ответить
ЗЄлівная сєльодка скумбрія

.
26.03.2026 14:09 Ответить
Зеленському 6% повірю,Будангу теж ропиарили 😁
26.03.2026 14:07 Ответить
Цікаво, на чому ґрунтується довіра до Буданова? На образі, створеному тєлємарафоном? 🤔
26.03.2026 13:55 Ответить
На каві у Криму, приїхавши на шатлі з верещучкою і наймитом від донецьких…
26.03.2026 13:58 Ответить
Зелене плем'я мародерів так йому довіряє, що понизило до посади завхоза
26.03.2026 13:59 Ответить
Подивіться наступних, після трійки лідерів. Терехов, Усік, Кім, Фьодоров, Свиріденко. "Фількина грамота". Кіно і німці передвиборчий зомбімарафон.
26.03.2026 14:05 Ответить
Битує думка, шо дівки, баби та довбойоби ******* вухами. А він всеж шпрехшталмейстер за покликанням.
26.03.2026 14:08 Ответить
"умнічка, красавчік....":

був організатором трьох штурмів ЗАЕС, під час яких загинув батальон морської піхоти
Вікіпедія про буданова

.
26.03.2026 14:12 Ответить
Ну не ганьбіть людей з отого СОЦИСу, такою писаниною від єрмака-татарова, під контролем їх паханів з московії!!!
Вони за гроші і голі на площі зтанцюють, щоб їх по тєлєку показали з коментарями отої тітки від 1+1 …
26.03.2026 13:56 Ответить
Кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ «Центр соціальних та маркетингових досліджень "СОЦИС"» (код 14358700) є https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2&sca_esv=3***************&sxsrf=ANbL-n6Tn_iNPkB7hEqYhmO4xN-28Hyw0A%3A1774526381947&ei=rR_Faa6_OaGSwPAP_ceoiQ4&biw=1229&bih=590&oq=%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%A1+%D0%B2%D0%BB&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD9Ch0J7QptCY0KEg0LLQuyoCCAAyBhAAGBYYHjIFEAAY7wUyBRAAGO8FMggQABiiBBiJBTIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIESPlKUPsYWK4tcAJ4AZABAJgBaaABjwOqAQMzLjG4AQHIAQD4AQGYAgagAtQDwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAAGIAEGMsBwgIFEAAYgATCAgoQABiABBhDGIoFmAMAiAYBkAYEkgcDMi40oAfyE7IHAzAuNLgHwAPCBwUyLTMuM8gHNYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAXjCMPPRgk5fnNzrsiLLuCRwhKO8mbySyLiUT39JABIR-coYRyxPZqRVolt35UO5Dr8fLoKqaRZp4LLjb7lDkUsyigspHL9-XnqnvvjNTwBNpHw7iuCo1NEgTIoleV2ubBOHUveeJkHpsBNT3Nof7YBUeeTWFCDdLuH2nmVI2nUs_8-******************************************************************************************************************************************************************************************************************-AC1J5xSh69QExCvOjfClkYaAWjk37oMstiTQYCQCwmcAC6kLey3tqguvAc7VCpBj_is2UQnMjZyuaLMvnSPwPWNIPdwL8v-vQRR-OuN3HlPHgDkkxkh376gnJeI&csui=3&ved=2ahUKEwipwvr6wb2TAxU_GhAIHcE9HcQQgK4QegQIARAB Микола Миколайович Чурилов.

" Після екзит-полів на виборах Президента України 2004 року несподівано для колег оприлюднив контроверсійний результат про перемогу Януковича, що спричинило критику, і драматичні коментарі про кризу незалежної і чесної соціології в Україні.
С каждым днем Украина все больше напоминает фантастически перевернутый оруэлловский мир, где на черное говорят белое, а на белое - черное, где ложь выдают за чистую правду, а правду замазывают отвратительной грязью, где самые хорошие идеи доводят до абсурда, а самые демократические процедуры превращают в фарс.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
Пригадуєте скандал, що вибухнув під час президентських виборів 2004 року? Тоді Микола Чурилов став співучасником розколювання консорціуму "Національний екзит-пол'2004". 31 жовтня чурилівські цифри стрибали, як зайці в капусті. "
26.03.2026 14:19 Ответить
Буданову, котрий особисто підписав листа з дозволом перебуваючому під слідством хабарнику Трубіцину покинути країну і уникнути заслуженого покарання, довіряють 60%? А ці 60% українці?
26.03.2026 13:57 Ответить
А хто замовив опитування і оплатив замовлення?
26.03.2026 13:58 Ответить
Гм. А сивочолий гетьман на рівні з маямським татарином? Отакої.
26.03.2026 14:03 Ответить
"нє чітайтє совецкіх ґазет..."

.
26.03.2026 14:13 Ответить
Цьому кавопийцю в Криму у якого дружина з рашки довіряють майже стільки скільки й залежному? Нарід номер 2?
26.03.2026 14:05 Ответить
але прикольно, що у зеленої дебілки свириденкі більше ніж у порошеко.
я, так і не можу знайти відповідь!
для кого, ця люта бредятіна?
26.03.2026 14:06 Ответить
Усик, Zе, Кім, шпрехшталмейстер тощо!
Даааа, ничому наших довбойобів навіть ТАКА війна та ТАКИ жертви не навчили. Танцюють вони, довбойоби, гопака та граблях.
26.03.2026 14:07 Ответить
вірити політикам чи тим, хто рветься до влади? вони усі керуються лише власними амбіціями, життя пересічних людей взагалі нікого не цікавить з них, і так в будь-якій країні. Якби було б по іншому, то до воєн би не доходило.
26.03.2026 14:08 Ответить
Цікаво, цим конторам подобається так ганьбитися з так званими "опитуваннями?
І скільки вони коштують? Ось скрін з їхньої сторінки:
26.03.2026 14:10 Ответить
Верим-верим,разминирователю Чонгара и корешу миндича доверяем на все сто
26.03.2026 14:12 Ответить
А звідки довіра до буданова чи зеленського? Обидва пустодзвони! Чи руйнівні наслідки вибору в 2019 році так нічому і не навчили значну частину населення?
26.03.2026 14:12 Ответить
Залужний і Буданов кадрові військові.
Хто то ще ніяк не навоювався?
26.03.2026 14:13 Ответить
буданова блогер, а не військовий

.
26.03.2026 14:14 Ответить
Залужний теж блогер, одне одному не заважає.
Справа в тому що вони будуть продовжувати воювати, поки очі на лоб у всіх не вилізуть. Майбутній президент має бути цивільним і бажано дипломатом, імхо.
26.03.2026 14:23 Ответить
СОЦИС. ІНФОГРАФІКА куди ви ліпите ще і буданова , ви шо думаєте шо народ не розуміє ваші манци ?!...
26.03.2026 14:14 Ответить
Чи то не тих питали, чи то пороблено, що украінчиків так і тягне на одні і ті ж граблі наступати. Довіряють кому? Гарним хлопцям і дівчатам? А треба б було подумати, хто має розум, бачення стратегії майбутнього розвитку, свою професійну команду
26.03.2026 14:20 Ответить
 
 