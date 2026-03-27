Новости Теневой флот России
Зеленский поблагодарил Канаду за санкции против "теневого флота" РФ

Зеленский поблагодарил Канаду за санкции в отношении теневого флота РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за введение нового пакета санкций против России, в частности ограничений в отношении 100 танкеров так называемого "теневого флота".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы государства в соцсети Х.

Санкции против "теневого флота" РФ

Канада расширила санкционный список, добавив еще 100 судов, которые используются Россией для обхода ограничений и транспортировки нефти. Речь идет о части обширной сети танкеров, обеспечивающей продажу энергоресурсов в обход международных санкций.

В канадском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на ограничение финансовых возможностей России для ведения войны против Украины. В то же время в документе подчеркивается, что санкции должны минимизировать негативное влияние на гражданское население.

Реакция Зеленского и давление на союзников РФ

Президент Украины отметил, что новые ограничения являются важным шагом для усиления международного давления на агрессора. Отдельно он обратил внимание на то, что санкции также затрагивают иранских производителей дронов, сотрудничающих с Россией.

"Этот санкционный пакет является важным и своевременным. И Россия, и иранский режим должны чувствовать давление, и их необходимо остановить", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия продолжает финансировать войну за счет доходов от экспорта нефти и газа, используя схемы обхода санкций через так называемый "теневой флот". 

Зеленский Владимир Канада нефть санкции флот
А я подякую тому наріду який вибрав оцього недопрофесіонала.
27.03.2026 00:10 Ответить
Його на п'ять років обирали. А зараз вже майже сім років воно чомусь видає себе за президента України, чому його не арештують за привласнення повноважень ?
27.03.2026 01:21 Ответить
Він прикривається війною і воєнним станом, на жаль.
27.03.2026 01:23 Ответить
Воєнний стан закінчився в квітні 2022 року, якщо він взагалі був.
27.03.2026 01:29 Ответить
Та чого вже там, можна верзти: наруду, нареду, нариду, наряду, нарюду,- і ще багато дурниць триндонуть.
27.03.2026 03:47 Ответить
 
 