Канада добавила в свой санкционный список еще 100 судов "теневого флота" РФ

Канада ввела дополнительные санкции в отношении 100 судов российского "теневого флота".

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Канады, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Еще 100 судов

"Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонению России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из "теневого флота" России", — говорится в сообщении.

Читайте: Великобритания готовит новые шаги против финансирования военной машины России, — Хили

Доходы РФ

В МИД Канады отмечают, что Россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования боевых действий в Украине, используя сеть судов и вспомогательных организаций, преимущественно нефтяных танкеров, известных как "теневой флот", для транспортировки санкционных товаров и сырья, включая нефть, в страны по всему миру.

"Эти санкции направлены на то, чтобы ограничить возможности России по финансированию военных действий, избегая при этом ненужного ущерба для обычных людей", — добавили в канадском министерстве.

Читайте также: Великобритания будет задерживать танкеры российского "теневого флота"

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина работает с европейскими странами над законодательным урегулированием, которое позволило бы не только останавливать суда "теневого флота", но и блокировать их и конфисковывать нефть.