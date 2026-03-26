Канада добавила в свой санкционный список еще 100 судов "теневого флота" РФ
Об этом говорится в пресс-релизе МИД Канады, передает Цензор.НЕТ.
Еще 100 судов
"Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонению России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из "теневого флота" России", — говорится в сообщении.
Доходы РФ
В МИД Канады отмечают, что Россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования боевых действий в Украине, используя сеть судов и вспомогательных организаций, преимущественно нефтяных танкеров, известных как "теневой флот", для транспортировки санкционных товаров и сырья, включая нефть, в страны по всему миру.
"Эти санкции направлены на то, чтобы ограничить возможности России по финансированию военных действий, избегая при этом ненужного ущерба для обычных людей", — добавили в канадском министерстве.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Украина работает с европейскими странами над законодательным урегулированием, которое позволило бы не только останавливать суда "теневого флота", но и блокировать их и конфисковывать нефть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль