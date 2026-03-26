Великобритания будет задерживать танкеры российского "теневого флота"
Великобритания разрешила военным и правоохранительным органам перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Великобритании.
В стране надеются, что этот шаг закроет для судов, подпадающих под санкции, важные морские маршруты, в частности пролив Ла-Манш. Это заставит операторов либо выбирать более длинные и дорогие маршруты, либо рисковать быть задержанными британскими войсками.
"Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что думает, что более высокие цены на нефть позволят ему набить карманы. Именно поэтому мы еще сильнее преследуем его теневой флот. Мы не только заботимся о безопасности Великобритании, но и лишаем военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине.
Он и его пособники не должны иметь никаких сомнений: мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил премьер-министр Кир Стармер.
В британском правительстве сообщили, что военные и правоохранители готовятся к захвату российских судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичное наблюдение для избежания захвата, чтобы избежать задержания.
Против владельцев, операторов и экипажа судов, которые были задержаны, могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства Великобритании.
Что предшествовало?
Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.
