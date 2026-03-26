Новости Теневой флот России
Великобритания будет задерживать танкеры российского "теневого флота"

Великобритания разрешила военным и правоохранительным органам перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.

В стране надеются, что этот шаг закроет для судов, подпадающих под санкции, важные морские маршруты, в частности пролив Ла-Манш. Это заставит операторов либо выбирать более длинные и дорогие маршруты, либо рисковать быть задержанными британскими войсками.

"Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что думает, что более высокие цены на нефть позволят ему набить карманы. Именно поэтому мы еще сильнее преследуем его теневой флот. Мы не только заботимся о безопасности Великобритании, но и лишаем военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине.

Он и его пособники не должны иметь никаких сомнений: мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил премьер-министр Кир Стармер.

В британском правительстве сообщили, что военные и правоохранители готовятся к захвату российских судов, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичное наблюдение для избежания захвата, чтобы избежать задержания.

Против владельцев, операторов и экипажа судов, которые были задержаны, могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства Великобритании.

Что предшествовало?

Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.

Гарна новина-бритам черговий респект...
26.03.2026 06:36 Ответить
За що респект, ну затримає, а потім відпустить і що ?
26.03.2026 06:53 Ответить
Велика Британія має цікавий історичний досвід.
"Боротьба Англії проти Іспанії від середини XVI ст. набула форми контрабандної торгівлі з колоніями Іспанії та нападів піратів на її порти й кораблі, що перевозили золото до Європи.

Єлизавета І всіляко підтримувала піратів, надавала їм ліцензії, які дозволяли нападати на іспанські та португальські кораблі. Піратські експедиції завдавали величезної шкоди Іспанії, яка втрачала від них до 3 млн дукатів на рік, і сприяли збагаченню Англії. Значення піратства для економічного розвитку Англії можна порівняти зі значенням конкістадорів для Іспанії, лише з тією різницею, що вони завойовували не сушу, а море.

У 1562 р. англійські пірати почали завозити до іспанських колоній в Америці негрів-рабів з Африки. Англійський пірат на королівській службі Уолтер Релі 1585 р. заснував першу англійську колонію в Північній Америці, назвавши її на честь королеви-незайманиці Віргінією (від англ. virgin - діва). Попервах колонія була притулком для піратів, які полювали за іспанськими кораблями.

Серед англійських піратів того часу найуславленішим став «пірат її Королівської Величності» Френсіс Дрейк (1543-1596)."
26.03.2026 06:36 Ответить
А можна - щоб ми у Скапа-Флоу розвернули базу "Магур"? І Великобританії не треба буде витрачать ресурси на затримання тх танкерів - вони до Англійського каналу, з Балтики, просто не допливуть...
26.03.2026 06:41 Ответить
Цікаво. Капітани цих танкерів в долях чи ідіоти,які готові братися за любу роботу лише би плавати,як лайно,а не ходити по морю,як справжні моряки??
26.03.2026 07:21 Ответить
Капітанів (не команду) стимулюють.
26.03.2026 07:30 Ответить
Воїстину ВЕЛИКА Британія!
Подяка!
26.03.2026 07:30 Ответить
Але якщо від цього снаряд 155-го калібру подорожчає ще вдвоє, то це не користь, а шкода.
26.03.2026 07:52 Ответить
Дозволила чи наказала ?
26.03.2026 09:07 Ответить
 
 