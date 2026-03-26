Велика Британія затримуватиме танкери російського "тіньового флоту"

Велика Британія дозволила військовим і правоохоронцям перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уряд Великої Британії.

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У країні сподіваються, що цей крок закриє для підсанкційних суден важливі морські маршрути, зокрема протоку Ла-Манш. Це змусить операторів або обирати довші та дорожчі маршрути, або ризикувати бути затриманими британськими військами.

"Путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо думає, що вищі ціни на нафту дозволять йому набити кишені. Саме тому ми ще сильніше переслідуємо його тіньовий флот. Ми не лише дбаємо про безпеку Британії, а й позбавляємо військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні.

Він та його поплічники не повинні мати жодних сумнівів: ми завжди захищатимемо наш суверенітет і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив прем'єр-міністр Кір Стармер.

В британському уряді повідомили, що військові та правоохоронці готуються до захоплення російських суден, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічне спостереження для уникнення захоплення, щоб уникнути затримання.

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Проти власників, операторів та екіпажу суден які були затримані можуть бути порушені кримінальні справи за порушення санкційного законодавства Британії.

Що передувало?

Близько 1500 танкерів нині становлять так званий тіньовий флот росії, який дозволяє агресору продавати нафту в обхід санкцій, а отримані гроші спрямовувати на війну проти України.