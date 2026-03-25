Турецький постачальник ООН купує зерно з окупованого Маріуполя у фірми, пов’язаної з виробництвом дронів для РФ, - ЗМІ
Турецька компанія Erisler, що співпрацює зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН як постачальник, закуповує українське зерно, вивезене з тимчасово окупованого Маріуполя, у російської компанії "Ника". Водночас власники цієї фірми причетні до виробництва безпілотників для армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".
Подробиці
Згідно з розслідуванням, впродовж 2023–2024 років російська компанія "Ника" відправила до Туреччини понад 54 тисячі тонн пшениці з окупованого Маріуполя.
Розслідувачі встановили, що власником фірми "Ника" є російський бізнесмен Роман Гуров. Він також є генеральним директором підсанкційної компанії "Робоавиа", що виготовляє розвідувальні дрони "Сарич" та ударні "Сюрприз" для російської окупаційної армії.
Скільки зерна експортовано?
За даними російської митниці, у 2023 році "Ника" експортувала пшениці на 3,7 мільйона доларів до Туреччини та Єгипту, а у 2024 році цей обсяг зріс майже учетверо - до 59,5 тисячі тонн на суму 12,9 мільйона доларів.
У всіх деклараціях про відповідність продукції за період із липня 2022 по початок 2026 року вказано, що виробничі майданчики фірми розташовані в окупованому Маріуполі.
В митних деклараціях зазначено, що отримувачем зерна в Туреччині виступає компанія Global Commodities and Logistics Limited, проте кінцевим одержувачем частини вантажу стала фірма Erisler. Турецька компанія виробляє борошно та вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні.
Журналісти встановили, що лабораторну експертизу однієї з партій пшениці, яку Erisler отримала у квітні 2024 року, здійснювало українське представництво міжнародної компанії Cotecna в Одесі.
"Cotecna категорично заперечує будь-які звинувачення щодо надання послуг, пов'язаних із сільськогосподарськими товарами, експортованими з непідконтрольних уряду територій України, включаючи Маріуполь", - заявили представники женевського офісу компанії у відповідь на запит журналістів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ викрала понад 2 млн т українського зерна з ТОТ, розвідка ідентифікувала 45 суден.
Будь ласка, зачекайте...
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