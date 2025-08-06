Росія вивезла 15 млн тонн українського зерна з окупованих територій, - Reuters

Україна заявляє, що з початку повномасштабної війни Росія вивезла щонайменше 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що з 2022 року росіяни систематично вивозять урожай із тимчасово окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також з Криму. За його словами, Київ ініціюватиме санкції проти імпортерів такої продукції.

Українська розвідка з’ясувала, що зерно експортують через чорноморські порти РФ, змішуючи його з російським. Через це відстежити походження продукції майже неможливо - це підтвердили і трейдери в коментарі Reuters.

У РФ офіційно не визнають правового статусу врожаю з окупованих територій. Росстат та консалтингові агенції не включають його у звіти, однак Мінсільгосп Росії повідомляє про 3% врожаю, зібраного на так званих "нових територіях". Зокрема в Луганській області цього року планують зібрати близько мільйона тонн зерна, частину з якого теж відправлять на експорт.

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