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Новини Окуповані території
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Росія вивезла 15 млн тонн українського зерна з окупованих територій, - Reuters

зерно,агропродукція

Україна заявляє, що з початку повномасштабної війни Росія вивезла щонайменше 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що з 2022 року росіяни систематично вивозять урожай із тимчасово окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також з Криму. За його словами, Київ ініціюватиме санкції проти імпортерів такої продукції.

Українська розвідка з’ясувала, що зерно експортують через чорноморські порти РФ, змішуючи його з російським. Через це відстежити походження продукції майже неможливо - це підтвердили і трейдери в коментарі Reuters.

У РФ офіційно не визнають правового статусу врожаю з окупованих територій. Росстат та консалтингові агенції не включають його у звіти, однак Мінсільгосп Росії повідомляє про 3% врожаю, зібраного на так званих "нових територіях". Зокрема в Луганській області цього року планують зібрати близько мільйона тонн зерна, частину з якого теж відправлять на експорт.

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Автор: 

зерно (3168) окупація (6805) росія (67050)


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"Вкрала", прошу панів з Ройтерс. Не просто "вивезла" а вкрала...
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06.08.2025 14:40 Відповісти
Завжди було РЕЙТЕР. Вигадки журналістів.
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06.08.2025 15:06 Відповісти
усе згідно "рашистсько-зелено турецького" корупційного зернового коридору
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06.08.2025 14:43 Відповісти
Чому поля не горять?
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06.08.2025 14:49 Відповісти
Це багато, дуже багато. Прийміть до уваги - вони засівали поля, збирали врожай. Тобто відносно спокійно вели господарську діяльність...
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06.08.2025 15:13 Відповісти
 
 