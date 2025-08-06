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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия вывезла 15 млн тонн украинского зерна с оккупированных территорий, - Reuters

зерно,агропродукция

Украина заявляет, что с начала полномасштабной войны Россия вывезла по меньшей мере 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что с 2022 года россияне систематически вывозят урожай с временно оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также из Крыма. По его словам, Киев будет инициировать санкции против импортеров такой продукции.

Украинская разведка выяснила, что зерно экспортируют через черноморские порты РФ, смешивая его с российским. Из-за этого отследить происхождение продукции почти невозможно - это подтвердили и трейдеры в комментарии Reuters.

В РФ официально не признают правового статуса урожая с оккупированных территорий. Росстат и консалтинговые агентства не включают его в отчеты, однако Минсельхоз России сообщает о 3% урожая, собранного на так называемых "новых территориях". В частности, в Луганской области в этом году планируют собрать около миллиона тонн зерна, часть из которого тоже отправят на экспорт.

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Автор: 

зерно (1075) оккупация (10247) россия (96798)


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"Вкрала", прошу панів з Ройтерс. Не просто "вивезла" а вкрала...
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06.08.2025 14:40 Ответить
Завжди було РЕЙТЕР. Вигадки журналістів.
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06.08.2025 15:06 Ответить
усе згідно "рашистсько-зелено турецького" корупційного зернового коридору
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06.08.2025 14:43 Ответить
Чому поля не горять?
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06.08.2025 14:49 Ответить
Це багато, дуже багато. Прийміть до уваги - вони засівали поля, збирали врожай. Тобто відносно спокійно вели господарську діяльність...
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06.08.2025 15:13 Ответить
От сволота! Треба проти них санкційні заходи вжити!
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06.08.2025 15:19 Ответить
 
 