Россия вывезла 15 млн тонн украинского зерна с оккупированных территорий, - Reuters

Украина заявляет, что с начала полномасштабной войны Россия вывезла по меньшей мере 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что с 2022 года россияне систематически вывозят урожай с временно оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также из Крыма. По его словам, Киев будет инициировать санкции против импортеров такой продукции.

Украинская разведка выяснила, что зерно экспортируют через черноморские порты РФ, смешивая его с российским. Из-за этого отследить происхождение продукции почти невозможно - это подтвердили и трейдеры в комментарии Reuters.

В РФ официально не признают правового статуса урожая с оккупированных территорий. Росстат и консалтинговые агентства не включают его в отчеты, однако Минсельхоз России сообщает о 3% урожая, собранного на так называемых "новых территориях". В частности, в Луганской области в этом году планируют собрать около миллиона тонн зерна, часть из которого тоже отправят на экспорт.

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