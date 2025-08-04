Членство в ЕС может стать сигналом оккупированным регионам, что в Украине им будет лучше, - Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что вступление Украины в ЕС и повышение в ней уровня жизни станет определенным сигналом для жителей на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз, ее вступление в единый европейский рынок, восстановление, рост уровня жизни будет хорошим сигналом для жителей временно оккупированных территорий.

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"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.

Павел отметил, что РФ не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своих гражданах в России.

"По моему мнению, оккупированные регионы являются своеобразным бременем для России, их используют в основном как политический инструмент", - подчеркнул он.

Павел сказал, что пока не известно, каким будет режим в России через 20-30 лет.

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"Путин там не навсегда. Даже в России люди хотят иметь достойную жизнь, хорошие стандарты жизни, путешествовать, учиться, вести бизнес с остальным миром. Не думаю, что большинство российского населения радуется изоляции", - добавил чешский президент.

Он согласен, что даже временную оккупацию трудно принять, однако призвал "смотреть на вещи реально".

"Какие альтернативы мы имеем? Мы собираемся воевать с Россией бесконечно? Такой подход будет стоить нам большего количества жизней и нанесет огромный удар нашим экономикам", - добавил он.

Говоря о необходимости привлечения РФ за стол переговоров он заявил, что "надо с чего-то начать".

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