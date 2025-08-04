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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Членство в ЕС может стать сигналом оккупированным регионам, что в Украине им будет лучше, - Павел

Членство Украины в ЕС станет сигналом для жителей на ВОТ Заявление Павла

Президент Чехии Петр Павел считает, что вступление Украины в ЕС и повышение в ней уровня жизни станет определенным сигналом для жителей на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз, ее вступление в единый европейский рынок, восстановление, рост уровня жизни будет хорошим сигналом для жителей временно оккупированных территорий.

Читайте: Павел: Россия не заинтересована в переговорах, пока видит успехи на поле боя

"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.

Павел отметил, что РФ не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своих гражданах в России.

"По моему мнению, оккупированные регионы являются своеобразным бременем для России, их используют в основном как политический инструмент", - подчеркнул он.

Павел сказал, что пока не известно, каким будет режим в России через 20-30 лет.

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"Путин там не навсегда. Даже в России люди хотят иметь достойную жизнь, хорошие стандарты жизни, путешествовать, учиться, вести бизнес с остальным миром. Не думаю, что большинство российского населения радуется изоляции", - добавил чешский президент.

Он согласен, что даже временную оккупацию трудно принять, однако призвал "смотреть на вещи реально".

"Какие альтернативы мы имеем? Мы собираемся воевать с Россией бесконечно? Такой подход будет стоить нам большего количества жизней и нанесет огромный удар нашим экономикам", - добавил он.

Говоря о необходимости привлечения РФ за стол переговоров он заявил, что "надо с чего-то начать".

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Автор: 

оккупация (10242) Павел Петр (150)


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Топ комментарии
+4
Це лозунги.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
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04.08.2025 16:50 Ответить
+3
Міндіч підвищив!! Кінець епохи бідності !!
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04.08.2025 16:51 Ответить
+3
Тоді до кінця року приймайте Україну остаточно в ЕС. Це і буде чіткий сигнал для московії і для зневірившихся людей в Україні. А все інше це мрії,якщо,якби,колись,обовьязково.....і ще тисячі відмазок
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04.08.2025 16:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я пам'ятаю таку тезу ще в 2015 чи 16 му. Мовляв, все програли окупанти.
Але мало хто вірив в їхню впертість заради інстинкту вбивати і захоплювати
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04.08.2025 16:48 Ответить
І що вирішуватимуть жителі окупованих територій при визначенні політики параші? Нівіть такий гідний президент інколи промовляє єрунду.
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04.08.2025 16:54 Ответить
підвищення в ній рівня життя

Це нереально.
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04.08.2025 16:49 Ответить
Міндіч підвищив!! Кінець епохи бідності !!
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04.08.2025 16:51 Ответить
І початок епохи жебрацтва?
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04.08.2025 17:02 Ответить
Це лозунги.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
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04.08.2025 16:50 Ответить
А що подаруемо окупанту нашу Землю,наших людей?
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04.08.2025 16:51 Ответить
як тут кажуть - вони все одно розмовляють російською та голосували за зелень та ОПЗЖ.
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04.08.2025 16:55 Ответить
Так гарантій безпеки не окупованій частині України ніхто ж не надасть. Що тому болотному ******** завадить "павтаріть" через років так 5?
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04.08.2025 16:57 Ответить
Нічого.
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04.08.2025 17:03 Ответить
Значить от що собою буде являти Україна:
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04.08.2025 17:04 Ответить
******** 100%
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04.08.2025 17:18 Ответить
Ну, це явне перебільшення.
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04.08.2025 17:51 Ответить
Тоді до кінця року приймайте Україну остаточно в ЕС. Це і буде чіткий сигнал для московії і для зневірившихся людей в Україні. А все інше це мрії,якщо,якби,колись,обовьязково.....і ще тисячі відмазок
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04.08.2025 16:52 Ответить
Членство в ЄС може стати сигналом окупованим регіонам, що в Україні їм буде краще

Наче слова харошого персонажа з харошої книги для юнацтва.
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04.08.2025 16:53 Ответить
Так вони мають кацапський паспорт і на всяк випадок старий український.Якщо справді колись Україну приймуть у ЄС і рівень життя зросте ,хоча б рівня Словаків,ця орда що кричала пукінн вєддіі паглубже почнуть ломитися в Адну страну,ми нівинаВатиє,єта кучка маргінала хатєла раісю,а ми бамбаскіє бандєравци.
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04.08.2025 16:53 Ответить
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04.08.2025 16:58 Ответить
Свинособакам членство в ЕС не нужно. Им и в парашном свинарнике хорошо.
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04.08.2025 16:59 Ответить
Чомусь всі представники "цивілізованих" країн пропонують Україні змиритися з окупацією мінімум 20% територій. Але жодна "країна-пропунувальник" не заявляє, що у разі, якщо ******* орда захоче "павтаріть", то вона вступить у війну на боці України. Тому всі ці висєри поки точно нічого не означають.
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04.08.2025 17:00 Ответить
Спочатку б/п і зброї підкиньте, а потім діліть яйця того ведмедя досхочу.
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04.08.2025 17:00 Ответить
У північній кореї знають, що у Південній Кореї їм буде краще?
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04.08.2025 17:01 Ответить
Так, тому кордони КНДР наглухо закриті, прямо як в одній східноєвропейській країні.
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04.08.2025 17:07 Ответить
Шо він ще "цінного" порадить? Чи він розраховує на те, що його шляхетний антураж (сиве чоло та правильні риси обличчя) автоматичне викликає довіру до будь-якої несенітниці, яку він верзе?
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04.08.2025 17:05 Ответить
Саме собі членство для галочки нічого не дає. Поки що в Україні з європейського тільки ціни і тарифи. Європейських зарплат, охорони здоров'я, прозорої влади нема і близько. Одна показуха.
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04.08.2025 17:05 Ответить
....рост уровня жизни будет хорошим сигналом для жителей временно оккупированных территорий.

"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.

Или дурак, или исполняет. Даже, если и поймут, то шо? Референдум и домой, в Украину? У чеченов спроси, клоун, как это, от кацапов отсоединяться.

Это первая ласточка. Сейчас все кинутся уговаривать отдать Путе то, что он захочет. В обмен на "мы их никогда не признаем".
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04.08.2025 17:08 Ответить
Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат -
одно и то же.
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04.08.2025 17:08 Ответить
В рашке у коренного населения субъектности ровно ноль. А тут оккупация, веселый парень Павел..
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04.08.2025 17:11 Ответить
не факт
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04.08.2025 17:11 Ответить
Та яка вже різниця, там охлос нічого абсолютно не вирішує, а кацапи ніколи не віддадуть окуповане, Калінінград, як доказ.
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04.08.2025 17:21 Ответить
 
 