Членство в ЕС может стать сигналом оккупированным регионам, что в Украине им будет лучше, - Павел
Президент Чехии Петр Павел считает, что вступление Украины в ЕС и повышение в ней уровня жизни станет определенным сигналом для жителей на временно оккупированных Россией территориях.
Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вступление Украины в Евросоюз, ее вступление в единый европейский рынок, восстановление, рост уровня жизни будет хорошим сигналом для жителей временно оккупированных территорий.
"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.
Павел отметил, что РФ не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своих гражданах в России.
"По моему мнению, оккупированные регионы являются своеобразным бременем для России, их используют в основном как политический инструмент", - подчеркнул он.
Павел сказал, что пока не известно, каким будет режим в России через 20-30 лет.
"Путин там не навсегда. Даже в России люди хотят иметь достойную жизнь, хорошие стандарты жизни, путешествовать, учиться, вести бизнес с остальным миром. Не думаю, что большинство российского населения радуется изоляции", - добавил чешский президент.
Он согласен, что даже временную оккупацию трудно принять, однако призвал "смотреть на вещи реально".
"Какие альтернативы мы имеем? Мы собираемся воевать с Россией бесконечно? Такой подход будет стоить нам большего количества жизней и нанесет огромный удар нашим экономикам", - добавил он.
Говоря о необходимости привлечения РФ за стол переговоров он заявил, что "надо с чего-то начать".
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Але мало хто вірив в їхню впертість заради інстинкту вбивати і захоплювати
Це нереально.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
Наче слова харошого персонажа з харошої книги для юнацтва.
"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.
Или дурак, или исполняет. Даже, если и поймут, то шо? Референдум и домой, в Украину? У чеченов спроси, клоун, как это, от кацапов отсоединяться.
Это первая ласточка. Сейчас все кинутся уговаривать отдать Путе то, что он захочет. В обмен на "мы их никогда не признаем".
одно и то же.