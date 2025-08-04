Членство в ЄС може стати сигналом окупованим регіонам, що в Україні їм буде краще, - Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до ЄС та підвищення в ній рівня життя стане певним сигналом для жителів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ України до Євросоюзу, її вступ до єдиного європейського ринку, відбудова, зростання рівня життя буде гарним сигналом для жителів тимчасово окупованих територій.

Читайте: Павел: Росія не зацікавлена в перемовинах, поки бачить успіхи на полі бою

"І вони зрозуміють, що в Україні їм буде набагато краще, ніж в Росії", - пояснив чеський лідер.

Павел зазначив, що РФ не дбає про жителів окупованих територій так, як про своїх громадян у Росії.

"На мою думку, окуповані регіони є своєрідним тягарем для Росії, їх використовують здебільшого як політичний інструмент", - наголосив він.

Павел сказав, що наразі не відомо, яким буде режим у Росії через 20-30 років.

Читайте також: Павел запропонує свій план післявоєнної відбудови України

"Путін там не назавжди. Навіть у Росії люди хочуть мати гідне життя, гарні стандарти життя, подорожувати, навчатися, вести бізнес з рештою світу. Не думаю, що більшість російського населення радіє ізоляції", - додав чеський президент.

Він згоден, що навіть тимчасову окупацію важко прийняти, проте закликав "дивитися на речі реально".

"Які альтернативи ми маємо? Ми збираємося воювати з Росією нескінченно? Такий підхід коштуватиме нам більшої кількості життів і завдасть величезного удару нашим економікам", - додав він.

Говорячи про необхідність залучення РФ за стіл переговорів він заявив, що "треба з чогось почати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України