Членство в ЄС може стати сигналом окупованим регіонам, що в Україні їм буде краще, - Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до ЄС та підвищення в ній рівня життя стане певним сигналом для жителів на тимчасово окупованих Росією територіях.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вступ України до Євросоюзу, її вступ до єдиного європейського ринку, відбудова, зростання рівня життя буде гарним сигналом для жителів тимчасово окупованих територій.
"І вони зрозуміють, що в Україні їм буде набагато краще, ніж в Росії", - пояснив чеський лідер.
Павел зазначив, що РФ не дбає про жителів окупованих територій так, як про своїх громадян у Росії.
"На мою думку, окуповані регіони є своєрідним тягарем для Росії, їх використовують здебільшого як політичний інструмент", - наголосив він.
Павел сказав, що наразі не відомо, яким буде режим у Росії через 20-30 років.
"Путін там не назавжди. Навіть у Росії люди хочуть мати гідне життя, гарні стандарти життя, подорожувати, навчатися, вести бізнес з рештою світу. Не думаю, що більшість російського населення радіє ізоляції", - додав чеський президент.
Він згоден, що навіть тимчасову окупацію важко прийняти, проте закликав "дивитися на речі реально".
"Які альтернативи ми маємо? Ми збираємося воювати з Росією нескінченно? Такий підхід коштуватиме нам більшої кількості життів і завдасть величезного удару нашим економікам", - додав він.
Говорячи про необхідність залучення РФ за стіл переговорів він заявив, що "треба з чогось почати".
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Але мало хто вірив в їхню впертість заради інстинкту вбивати і захоплювати
Це нереально.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
Наче слова харошого персонажа з харошої книги для юнацтва.
"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.
Или дурак, или исполняет. Даже, если и поймут, то шо? Референдум и домой, в Украину? У чеченов спроси, клоун, как это, от кацапов отсоединяться.
Это первая ласточка. Сейчас все кинутся уговаривать отдать Путе то, что он захочет. В обмен на "мы их никогда не признаем".
одно и то же.