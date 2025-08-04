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Новини Окуповані території
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Членство в ЄС може стати сигналом окупованим регіонам, що в Україні їм буде краще, - Павел

Членство України в ЄС стане сигналом для жителів на ТОТ Заява Павела

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до ЄС та підвищення в ній рівня життя стане певним сигналом для жителів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вступ України до Євросоюзу, її вступ до єдиного європейського ринку, відбудова, зростання рівня життя буде гарним сигналом для жителів тимчасово окупованих територій.

Читайте: Павел: Росія не зацікавлена в перемовинах, поки бачить успіхи на полі бою

"І вони зрозуміють, що в Україні їм буде набагато краще, ніж в Росії", - пояснив чеський лідер.

Павел зазначив, що РФ не дбає про жителів окупованих територій так, як про своїх громадян у Росії.

"На мою думку, окуповані регіони є своєрідним тягарем для Росії, їх використовують здебільшого як політичний інструмент", - наголосив він.

Павел сказав, що наразі не відомо, яким буде режим у Росії через 20-30 років.

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"Путін там не назавжди. Навіть у Росії люди хочуть мати гідне життя, гарні стандарти життя, подорожувати, навчатися, вести бізнес з рештою світу. Не думаю, що більшість російського населення радіє ізоляції", - додав чеський президент.

Він згоден, що навіть тимчасову окупацію важко прийняти, проте закликав "дивитися на речі реально".

"Які альтернативи ми маємо? Ми збираємося воювати з Росією нескінченно? Такий підхід коштуватиме нам більшої кількості життів і завдасть величезного удару нашим економікам", - додав він.

Говорячи про необхідність залучення РФ за стіл переговорів він заявив, що "треба з чогось почати". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України

Автор: 

окупація (6800) Павел Петр (181)


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Топ коментарі
+3
Це лозунги.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
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04.08.2025 16:50 Відповісти
+3
Тоді до кінця року приймайте Україну остаточно в ЕС. Це і буде чіткий сигнал для московії і для зневірившихся людей в Україні. А все інше це мрії,якщо,якби,колись,обовьязково.....і ще тисячі відмазок
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04.08.2025 16:52 Відповісти
+2
Міндіч підвищив!! Кінець епохи бідності !!
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04.08.2025 16:51 Відповісти
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Я пам'ятаю таку тезу ще в 2015 чи 16 му. Мовляв, все програли окупанти.
Але мало хто вірив в їхню впертість заради інстинкту вбивати і захоплювати
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04.08.2025 16:48 Відповісти
І що вирішуватимуть жителі окупованих територій при визначенні політики параші? Нівіть такий гідний президент інколи промовляє єрунду.
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04.08.2025 16:54 Відповісти
підвищення в ній рівня життя

Це нереально.
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04.08.2025 16:49 Відповісти
Міндіч підвищив!! Кінець епохи бідності !!
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04.08.2025 16:51 Відповісти
І початок епохи жебрацтва?
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04.08.2025 17:02 Відповісти
Це лозунги.
На практиці ЄС буде через +/- 40 років після звільнення від голобородька.
Населення багато, корупція в крові.
Тим більше
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04.08.2025 16:50 Відповісти
А що подаруемо окупанту нашу Землю,наших людей?
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04.08.2025 16:51 Відповісти
як тут кажуть - вони все одно розмовляють російською та голосували за зелень та ОПЗЖ.
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04.08.2025 16:55 Відповісти
Так гарантій безпеки не окупованій частині України ніхто ж не надасть. Що тому болотному ******** завадить "павтаріть" через років так 5?
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04.08.2025 16:57 Відповісти
Нічого.
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04.08.2025 17:03 Відповісти
Значить от що собою буде являти Україна:
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04.08.2025 17:04 Відповісти
******** 100%
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04.08.2025 17:18 Відповісти
Ну, це явне перебільшення.
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04.08.2025 17:51 Відповісти
Тоді до кінця року приймайте Україну остаточно в ЕС. Це і буде чіткий сигнал для московії і для зневірившихся людей в Україні. А все інше це мрії,якщо,якби,колись,обовьязково.....і ще тисячі відмазок
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04.08.2025 16:52 Відповісти
Членство в ЄС може стати сигналом окупованим регіонам, що в Україні їм буде краще

Наче слова харошого персонажа з харошої книги для юнацтва.
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04.08.2025 16:53 Відповісти
Так вони мають кацапський паспорт і на всяк випадок старий український.Якщо справді колись Україну приймуть у ЄС і рівень життя зросте ,хоча б рівня Словаків,ця орда що кричала пукінн вєддіі паглубже почнуть ломитися в Адну страну,ми нівинаВатиє,єта кучка маргінала хатєла раісю,а ми бамбаскіє бандєравци.
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04.08.2025 16:53 Відповісти
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04.08.2025 16:58 Відповісти
Свинособакам членство в ЕС не нужно. Им и в парашном свинарнике хорошо.
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04.08.2025 16:59 Відповісти
Чомусь всі представники "цивілізованих" країн пропонують Україні змиритися з окупацією мінімум 20% територій. Але жодна "країна-пропунувальник" не заявляє, що у разі, якщо ******* орда захоче "павтаріть", то вона вступить у війну на боці України. Тому всі ці висєри поки точно нічого не означають.
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04.08.2025 17:00 Відповісти
Спочатку б/п і зброї підкиньте, а потім діліть яйця того ведмедя досхочу.
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04.08.2025 17:00 Відповісти
У північній кореї знають, що у Південній Кореї їм буде краще?
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04.08.2025 17:01 Відповісти
Так, тому кордони КНДР наглухо закриті, прямо як в одній східноєвропейській країні.
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04.08.2025 17:07 Відповісти
Шо він ще "цінного" порадить? Чи він розраховує на те, що його шляхетний антураж (сиве чоло та правильні риси обличчя) автоматичне викликає довіру до будь-якої несенітниці, яку він верзе?
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04.08.2025 17:05 Відповісти
Саме собі членство для галочки нічого не дає. Поки що в Україні з європейського тільки ціни і тарифи. Європейських зарплат, охорони здоров'я, прозорої влади нема і близько. Одна показуха.
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04.08.2025 17:05 Відповісти
....рост уровня жизни будет хорошим сигналом для жителей временно оккупированных территорий.

"И они поймут, что в Украине им будет намного лучше, чем в России", - пояснил чешский лидер.

Или дурак, или исполняет. Даже, если и поймут, то шо? Референдум и домой, в Украину? У чеченов спроси, клоун, как это, от кацапов отсоединяться.

Это первая ласточка. Сейчас все кинутся уговаривать отдать Путе то, что он захочет. В обмен на "мы их никогда не признаем".
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04.08.2025 17:08 Відповісти
Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат -
одно и то же.
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04.08.2025 17:08 Відповісти
В рашке у коренного населения субъектности ровно ноль. А тут оккупация, веселый парень Павел..
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04.08.2025 17:11 Відповісти
не факт
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04.08.2025 17:11 Відповісти
Та яка вже різниця, там охлос нічого абсолютно не вирішує, а кацапи ніколи не віддадуть окуповане, Калінінград, як доказ.
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04.08.2025 17:21 Відповісти
 
 