На тимчасово окупованих територіях України рекордне падіння врожайності, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано рекордне падіння врожайності.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
У Запорізькій області врожай зернових виявився найгіршим із 2003 року. Врожайність соняшника знизилася до 1–5 ц/га замість звичних 15-17.
"Причина криється не в погодних умовах, а в політиці російських окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, а натомість пропонують субсидії за лояльність. Така система повністю вбиває інтерес до підвищення врожайності", - пишуть у Центрі національного спротиву.
ляпнув якусь *****, і добре!
хто ж це зможе перевірити?
головне, зарплатня іде, офіс оплачує держава.
а, найстрашніше, шо оце, доповідають гундосій недорозвиненій зе!гниді!
зе!поц любить позитивні новині! погані не любить!