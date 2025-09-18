УКР
На тимчасово окупованих територіях України рекордне падіння врожайності, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях рекордне падіння врожайності

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано рекордне падіння врожайності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У Запорізькій області врожай зернових виявився найгіршим із 2003 року. Врожайність соняшника знизилася до 1–5 ц/га замість звичних 15-17.

"Причина криється не в погодних умовах, а в політиці російських окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, а натомість пропонують субсидії за лояльність. Така система повністю вбиває інтерес до підвищення врожайності", - пишуть у Центрі національного спротиву.

Також читайте: Обіцянки не спрацювали: запорізькі колаборанти втратили бізнес на користь російських фірм

Автор: 

зерно (3188) окупація (6857) урожай (633) Запорізька область (4070) Центр національного спротиву (853)
От саме це і є заслугою цього центру. Та не трахайте людям мозги - на півдні майже всі піздні зернові згоріли - і сояшник і кукуруза. Теж саме і у нас. Коли у цьому році температура на почві була 70 градусів - шо там могло вирости - тіке одне - ніхріна.
18.09.2025 17:01 Відповісти
Да и без днепровской воды юг потихоньку превращается в полупустыню, какой он и был до создания оросительных систем. И в Мелитополе этим летом был абсолютный рекорд температуры.
18.09.2025 17:24 Відповісти
Якось дуже різко змінилась погода після підриву Каховської ГЕС - всеж таки оте маленьке море давало якийсь свій мікроклімат.
18.09.2025 17:27 Відповісти
який же потужний у нас центр національного спротиву!
хто ж це зможе перевірити?
а, найстрашніше, шо оце, доповідають гундосій недорозвиненій зе!гниді!
зе!поц любить позитивні новині! погані не любить!
18.09.2025 17:02 Відповісти
ціни ще з того тижня показують яка жопа у нас з с/г,а розбиті шахедами та ракетами агропідпріємства,зменьшення об'ємів обробки у тому числі....
18.09.2025 17:07 Відповісти
Окупанти московіти з *******, це ж лайноЖери, а не Хлібороби!!
18.09.2025 17:02 Відповісти
Очікувано, А з чого буде зростання, якщо кадирівці навіть сільгосптехніку вкрали
18.09.2025 17:03 Відповісти
Мда, для яких олухів розрахована це? Подивіться на врожаї цього року в південних областях: Одещина, Миколаївщина, Херсонщині. Найсильніша посуха.
18.09.2025 17:19 Відповісти
 
 