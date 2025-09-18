На тимчасово окупованих територіях України рекордне падіння врожайності, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано рекордне падіння врожайності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У Запорізькій області врожай зернових виявився найгіршим із 2003 року. Врожайність соняшника знизилася до 1–5 ц/га замість звичних 15-17.

"Причина криється не в погодних умовах, а в політиці російських окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, а натомість пропонують субсидії за лояльність. Така система повністю вбиває інтерес до підвищення врожайності", - пишуть у Центрі національного спротиву.

Також читайте: Обіцянки не спрацювали: запорізькі колаборанти втратили бізнес на користь російських фірм