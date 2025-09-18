Обіцянки не спрацювали: запорізькі колаборанти втратили бізнес на користь російських фірм

Колаборанти, які до повномасштабного вторгнення вели бізнес на ТОТ Запорізької області, залишилися ні з чим – попри попередні обіцянки окупаційної адміністрації забезпечити їм вигідні контракти і хороші умови.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Активісти руху розповідають, що у перші місяці окупації, росіяни обіцяли місцевим колаборантам-бізнесменам контракти на постачання продуктів для потреб окупаційних "адміністрацій" та адміністрацій сусідніх російських регіонів.

"Але зараз ці поодинокі власники бізнесів, які погодилися, лишилися ні з чим. Станом на 2025 рік росіяни передали усі угоди та місця компаніям з Ростова, Краснодара, Таганрога, Бєлгорода і Москви. А ті хто співпрацювали з окупантами, тепер змушені працювати касирами чи прибиральниками або виїжджати "шукати щастя" у російські регіони", - пише "Жовта стрічка"

