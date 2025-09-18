УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11176 відвідувачів онлайн
Новини
1 540 8

Обіцянки не спрацювали: запорізькі колаборанти втратили бізнес на користь російських фірм

РФ передала прибуткові угоди у Запорізькій області своїм компаніям

Колаборанти, які до повномасштабного вторгнення вели бізнес на ТОТ Запорізької області, залишилися ні з чим – попри попередні обіцянки окупаційної адміністрації забезпечити їм вигідні контракти і хороші умови.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Активісти руху розповідають, що у перші місяці окупації, росіяни обіцяли місцевим колаборантам-бізнесменам контракти на постачання продуктів для потреб окупаційних "адміністрацій" та адміністрацій сусідніх російських регіонів.

"Але зараз ці поодинокі власники бізнесів, які погодилися, лишилися ні з чим. Станом на 2025 рік росіяни передали усі угоди та місця компаніям з Ростова, Краснодара, Таганрога, Бєлгорода і Москви. А ті хто співпрацювали з окупантами, тепер змушені працювати касирами чи прибиральниками або виїжджати "шукати щастя" у російські регіони", - пише "Жовта стрічка"

Також читайте: 16 дітей повернули із російської окупації: рідних однієї з дівчат росіяни засудили до багаторічних строків у колонії

Автор: 

окупація (6857) пропаганда (2862) росія (67792) Запорізька область (4070) колабораціонізм (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
іуд ніхто не шанує
показати весь коментар
18.09.2025 12:46 Відповісти
Керченську бригаду зрадників морської піхоти вже через пару місяців відправили до сирії в саме пекло без прикриття і підтримки і там їх всіх поховали. А наївні лохи збиралися служити россії
показати весь коментар
18.09.2025 12:49 Відповісти
Треба бути 100% лохом що би вірити обіцянкам россіян. За всю свою історію россіяни ніколи не виконували взятих на себе зобов'язань.
показати весь коментар
18.09.2025 12:47 Відповісти
пойманную рыбу не кормят
показати весь коментар
18.09.2025 12:55 Відповісти
А де тут новини?
показати весь коментар
18.09.2025 12:59 Відповісти
Колаборантів використовують,а потім усувають.Ніхто не хоче мати справу зі зрадниками.Питання лише в тому як усувають.Десь їм дякують і на почесну пенсію,а ось в росіі однозначно вбивають.Причому роблять це дуже винахідливо,з фантазією.Як львівянин можу навести безліч прикладів,від Костельника до Галана...
показати весь коментар
18.09.2025 13:10 Відповісти
Галан -це було епічно.
показати весь коментар
18.09.2025 13:19 Відповісти
Так там наче ж буряти всіх місцевих вбили .
показати весь коментар
18.09.2025 13:14 Відповісти
 
 