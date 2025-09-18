РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10771 посетитель онлайн
Новости
1 838 12

Обещания не сработали: запорожские коллаборационисты потеряли бизнес в пользу российских фирм

РФ передала прибыльные соглашения в Запорожской области своим компаниям

Коллаборационисты, которые до полномасштабного вторжения вели бизнес на ВОТ Запорожской области, остались ни с чем - несмотря на предыдущие обещания оккупационной администрации обеспечить им выгодные контракты и хорошие условия.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Активисты движения рассказывают, что в первые месяцы оккупации, россияне обещали местным коллаборационистам-бизнесменам контракты на поставку продуктов для нужд оккупационных "администраций" и администраций соседних российских регионов.

"Но сейчас эти единичные владельцы бизнесов, которые согласились, остались ни с чем. По состоянию на 2025 год россияне передали все соглашения и места компаниям из Ростова, Краснодара, Таганрога, Белгорода и Москвы. А те, кто сотрудничали с оккупантами, теперь вынуждены работать кассирами или уборщиками или выезжать "искать счастья" в российские регионы", - пишет "Желтая лента"

Также читайте: 16 детей вернули из российской оккупации: родных одной из девушек россияне приговорили к многолетним срокам в колонии

Автор: 

оккупация (10296) пропаганда (3734) россия (97231) Запорожская область (3535) коллаборационизм (910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
іуд ніхто не шанує
показать весь комментарий
18.09.2025 12:46 Ответить
+7
Треба бути 100% лохом що би вірити обіцянкам россіян. За всю свою історію россіяни ніколи не виконували взятих на себе зобов'язань.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:47 Ответить
+7
Керченську бригаду зрадників морської піхоти вже через пару місяців відправили до сирії в саме пекло без прикриття і підтримки і там їх всіх поховали. А наївні лохи збиралися служити россії
показать весь комментарий
18.09.2025 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
іуд ніхто не шанує
показать весь комментарий
18.09.2025 12:46 Ответить
Керченську бригаду зрадників морської піхоти вже через пару місяців відправили до сирії в саме пекло без прикриття і підтримки і там їх всіх поховали. А наївні лохи збиралися служити россії
показать весь комментарий
18.09.2025 12:49 Ответить
Треба бути 100% лохом що би вірити обіцянкам россіян. За всю свою історію россіяни ніколи не виконували взятих на себе зобов'язань.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:47 Ответить
пойманную рыбу не кормят
показать весь комментарий
18.09.2025 12:55 Ответить
А де тут новини?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:59 Ответить
Колаборантів використовують,а потім усувають.Ніхто не хоче мати справу зі зрадниками.Питання лише в тому як усувають.Десь їм дякують і на почесну пенсію,а ось в росіі однозначно вбивають.Причому роблять це дуже винахідливо,з фантазією.Як львівянин можу навести безліч прикладів,від Костельника до Галана...
показать весь комментарий
18.09.2025 13:10 Ответить
Галан -це було епічно.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:19 Ответить
Так там наче ж буряти всіх місцевих вбили .
показать весь комментарий
18.09.2025 13:14 Ответить
Это тебе голоса нашептали в пустой голове или всё таки где-то вычитал?
показать весь комментарий
18.09.2025 13:30 Ответить
Тут же й пишуть , що буряти прийшли і всіх вбили.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:35 Ответить
Где тут? Я нигде ,,тут,, такого не видел. Можешь ссылочку
показать весь комментарий
18.09.2025 13:39 Ответить
При Януковичу приблизно таке сталося по всій Україні.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:32 Ответить
 
 