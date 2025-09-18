Обещания не сработали: запорожские коллаборационисты потеряли бизнес в пользу российских фирм

Коллаборационисты, которые до полномасштабного вторжения вели бизнес на ВОТ Запорожской области, остались ни с чем - несмотря на предыдущие обещания оккупационной администрации обеспечить им выгодные контракты и хорошие условия.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Активисты движения рассказывают, что в первые месяцы оккупации, россияне обещали местным коллаборационистам-бизнесменам контракты на поставку продуктов для нужд оккупационных "администраций" и администраций соседних российских регионов.

"Но сейчас эти единичные владельцы бизнесов, которые согласились, остались ни с чем. По состоянию на 2025 год россияне передали все соглашения и места компаниям из Ростова, Краснодара, Таганрога, Белгорода и Москвы. А те, кто сотрудничали с оккупантами, теперь вынуждены работать кассирами или уборщиками или выезжать "искать счастья" в российские регионы", - пишет "Желтая лента"

