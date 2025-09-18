На временно оккупированных территориях Украины - рекордное падение урожайности, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано рекордное падение урожайности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В Запорожской области урожай зерновых оказался худшим с 2003 года. Урожайность подсолнечника снизилась до 1-5 ц/га вместо привычных 15-17.

"Причина кроется не в погодных условиях, а в политике российских оккупантов. Фермеров заставляют сдавать продукцию по заниженным ценам, а взамен предлагают субсидии за лояльность. Такая система полностью убивает интерес к повышению урожайности", - пишут в Центре национального сопротивления.

