РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8542 посетителя онлайн
Новости
973 14

На временно оккупированных территориях Украины - рекордное падение урожайности, - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях рекордное падение урожайности

На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано рекордное падение урожайности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В Запорожской области урожай зерновых оказался худшим с 2003 года. Урожайность подсолнечника снизилась до 1-5 ц/га вместо привычных 15-17.

"Причина кроется не в погодных условиях, а в политике российских оккупантов. Фермеров заставляют сдавать продукцию по заниженным ценам, а взамен предлагают субсидии за лояльность. Такая система полностью убивает интерес к повышению урожайности", - пишут в Центре национального сопротивления.

Также читайте: Обещания не сработали: запорожские коллаборационисты потеряли бизнес в пользу российских фирм

Автор: 

зерно (1080) оккупация (10296) урожай (216) Запорожская область (3535) Центр национального сопротивления (603)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
От саме це і є заслугою цього центру. Та не трахайте людям мозги - на півдні майже всі піздні зернові згоріли - і сояшник і кукуруза. Теж саме і у нас. Коли у цьому році температура на почві була 70 градусів - шо там могло вирости - тіке одне - ніхріна.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:01 Ответить
+2
який же потужний у нас центр національного спротиву!
ляпнув якусь *****, і добре!
хто ж це зможе перевірити?
головне, зарплатня іде, офіс оплачує держава.

а, найстрашніше, шо оце, доповідають гундосій недорозвиненій зе!гниді!
зе!поц любить позитивні новині! погані не любить!
показать весь комментарий
18.09.2025 17:02 Ответить
+2
Мда, для яких олухів розрахована це? Подивіться на врожаї цього року в південних областях: Одещина, Миколаївщина, Херсонщині. Найсильніша посуха.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От саме це і є заслугою цього центру. Та не трахайте людям мозги - на півдні майже всі піздні зернові згоріли - і сояшник і кукуруза. Теж саме і у нас. Коли у цьому році температура на почві була 70 градусів - шо там могло вирости - тіке одне - ніхріна.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:01 Ответить
Да и без днепровской воды юг потихоньку превращается в полупустыню, какой он и был до создания оросительных систем. И в Мелитополе этим летом был абсолютный рекорд температуры.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:24 Ответить
Якось дуже різко змінилась погода після підриву Каховської ГЕС - всеж таки оте маленьке море давало якийсь свій мікроклімат.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:27 Ответить
Микроклимат давало не сколько море, сколько огромные площади поливных земель, которые орошались большим количеством накопленной за зиму воды и где выращивались кукуруза, рапс, соя и т.д.. Зайдите на любой спутниковый сервис и посмотрите снимки юга на середину лета за 2021 год и за 2025 год.

Например сюда.
https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=11&lat=46.75562&lng=33.58864&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18pVKXr86tnGgfM6zUyGl%2BKEXnmFdT65mR6WP%2F82AGTb1zqLTQG8TK%2FX%2BU2fzs44EPZ2YAKFFYoehNVq4rUxQLEX1tlYA7l1mkyj5Rk8dKyx11VKUo%2FKDi%2B&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Copernicus Browser
показать весь комментарий
18.09.2025 18:05 Ответить
рузький мир:
"Сам три" (или сам-третей, сам-третие) - это устаревшее народное выражение, которое означает "в три раза больше", особенно в контексте урожайности (например, посадил одно, а выкопал три).
показать весь комментарий
18.09.2025 18:46 Ответить
який же потужний у нас центр національного спротиву!
ляпнув якусь *****, і добре!
хто ж це зможе перевірити?
головне, зарплатня іде, офіс оплачує держава.

а, найстрашніше, шо оце, доповідають гундосій недорозвиненій зе!гниді!
зе!поц любить позитивні новині! погані не любить!
показать весь комментарий
18.09.2025 17:02 Ответить
ціни ще з того тижня показують яка жопа у нас з с/г,а розбиті шахедами та ракетами агропідпріємства,зменьшення об'ємів обробки у тому числі....
показать весь комментарий
18.09.2025 17:07 Ответить
що з цінами ?
тільки не "все пропало", а в процентах по кожному продукту

.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:50 Ответить
Окупанти московіти з *******, це ж лайноЖери, а не Хлібороби!!
показать весь комментарий
18.09.2025 17:02 Ответить
Очікувано, А з чого буде зростання, якщо кадирівці навіть сільгосптехніку вкрали
показать весь комментарий
18.09.2025 17:03 Ответить
Мда, для яких олухів розрахована це? Подивіться на врожаї цього року в південних областях: Одещина, Миколаївщина, Херсонщині. Найсильніша посуха.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:19 Ответить
а довав до цього ще рашиські погане насіння та агротехніку !

ото ж !

.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:47 Ответить
якось пох...
показать весь комментарий
18.09.2025 18:24 Ответить
дарма ви так !

я переймаюсь - може скорше повиздихають

.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:48 Ответить
 
 