На временно оккупированных территориях Украины - рекордное падение урожайности, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано рекордное падение урожайности.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В Запорожской области урожай зерновых оказался худшим с 2003 года. Урожайность подсолнечника снизилась до 1-5 ц/га вместо привычных 15-17.
"Причина кроется не в погодных условиях, а в политике российских оккупантов. Фермеров заставляют сдавать продукцию по заниженным ценам, а взамен предлагают субсидии за лояльность. Такая система полностью убивает интерес к повышению урожайности", - пишут в Центре национального сопротивления.
Например сюда.
https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=11&lat=46.75562&lng=33.58864&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18pVKXr86tnGgfM6zUyGl%2BKEXnmFdT65mR6WP%2F82AGTb1zqLTQG8TK%2FX%2BU2fzs44EPZ2YAKFFYoehNVq4rUxQLEX1tlYA7l1mkyj5Rk8dKyx11VKUo%2FKDi%2B&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Copernicus Browser
"Сам три" (или сам-третей, сам-третие) - это устаревшее народное выражение, которое означает "в три раза больше", особенно в контексте урожайности (например, посадил одно, а выкопал три).
