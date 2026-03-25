Турецкий поставщик ООН покупает зерно из оккупированного Мариуполя у фирмы, связанной с производством дронов для РФ, - СМИ

Турецкая компания Erisler, сотрудничающая с Всемирной продовольственной программой ООН в качестве поставщика, закупает украинское зерно, вывезенное из временно оккупированного Мариуполя, у российской компании "Ника". При этом владельцы этой фирмы причастны к производству беспилотников для армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Согласно расследованию, в течение 2023–2024 годов российская компания "Ника" отправила в Турцию более 54 тысяч тонн пшеницы из оккупированного Мариуполя.

Расследователи установили, что владельцем фирмы "Ника" является российский бизнесмен Роман Гуров. Он также является генеральным директором подсанкционной компании "Робоавиа", которая производит разведывательные дроны "Сарыч" и ударные "Сюрприз" для российской оккупационной армии.

Сколько зерна экспортировано?

По данным российской таможни, в 2023 году "Ника" экспортировала пшеницу на 3,7 миллиона долларов в Турцию и Египет, а в 2024 году этот объем вырос почти в четыре раза - до 59,5 тысячи тонн на сумму 12,9 миллиона долларов.

Во всех декларациях о соответствии продукции за период с июля 2022 по начало 2026 года указано, что производственные площадки фирмы расположены в оккупированном Мариуполе.

В таможенных декларациях указано, что получателем зерна в Турции выступает компания Global Commodities and Logistics Limited, однако конечным получателем части груза стала фирма Erisler. Турецкая компания производит муку и вермишель быстрого приготовления, которая продается и в Украине.

Журналисты установили, что лабораторную экспертизу одной из партий пшеницы, которую Erisler получила в апреле 2024 года, проводило украинское представительство международной компании Cotecna в Одессе.

"Cotecna категорически отрицает любые обвинения в предоставлении услуг, связанных с сельскохозяйственными товарами, экспортируемыми с неподконтрольных правительству территорий Украины, включая Мариуполь", - заявили представители женевского офиса компании в ответ на запрос журналистов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ похитила более 2 млн т украинского зерна с ВОТ, разведка идентифицировала 45 судов.