Украина и Европа работают над возможностью конфискации нефти с судов "теневого флота" РФ, - Зеленский

Украина сотрудничает с европейскими странами над разработкой законодательства, которое позволило бы не только останавливать суда "теневого флота", но и блокировать их, а также конфисковывать нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Задержание Францией танкера

"На днях был сделан еще один, на мой взгляд, сильный шаг Франции: задержан танкер "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти", - отметил президент.

Он отметил, что этот танкер уже находится под санкциями Украины, Великобритании, Европейского Союза и США, но россияне его все равно используют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Береговая охрана Швеции взяла на абордаж российский танкер теневого флота. ВИДЕО

Сотрудничество РФ и Ирана

"Системно транспортирует не только российскую, но и иранскую нефть. Это реальные союзники - Россия и иранский режим, даже в таких вещах, как "теневой флот", - у них все фактически общее. И, останавливая одно такое зло - иранский режим, – нужно помнить, что и на второе зло должно быть соответствующее давление", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Швеция во второй раз за неделю задержала судно теневого флота РФ

Давление на РФ

Украинский президент настаивает, что пока продолжается война и удары, должно продолжаться и давление на агрессора.

"Мы работаем с европейскими странами, чтобы их законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Это должно быть. Спасибо Франции и всем другим партнерам в Европе, которые действуют решительно. Большое спасибо", - добавил он.

Читайте: Нидерланды разрабатывают меры против "теневого флота" России, - Зеленский