Украина и Европа работают над возможностью конфискации нефти с судов "теневого флота" РФ, - Зеленский

Зеленский о теневом флоте РФ

Украина сотрудничает с европейскими странами над разработкой законодательства, которое позволило бы не только останавливать суда "теневого флота", но и блокировать их, а также конфисковывать нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Задержание Францией танкера

"На днях был сделан еще один, на мой взгляд, сильный шаг Франции: задержан танкер "теневого флота", который Россия использует для транспортировки нефти", - отметил президент.

Он отметил, что этот танкер уже находится под санкциями Украины, Великобритании, Европейского Союза и США, но россияне его все равно используют.

Сотрудничество РФ и Ирана

"Системно транспортирует не только российскую, но и иранскую нефть. Это реальные союзники - Россия и иранский режим, даже в таких вещах, как "теневой флот", - у них все фактически общее. И, останавливая одно такое зло - иранский режим, – нужно помнить, что и на второе зло должно быть соответствующее давление", - подчеркнул Зеленский.

Давление на РФ

Украинский президент настаивает, что пока продолжается война и удары, должно продолжаться и давление на агрессора.

"Мы работаем с европейскими странами, чтобы их законодательное регулирование позволяло не только останавливать такие суда, но и блокировать их и конфисковывать нефть. Это должно быть. Спасибо Франции и всем другим партнерам в Европе, которые действуют решительно. Большое спасибо", - добавил он.

а до чого тут Україна ?

Оманська Гнида вже намагається примазатись до чого завгодно
21.03.2026 21:58 Ответить
21.03.2026 21:58 Ответить
Навіщо розказувати ці байки, заздалегідь знаючі, що все це х...я нікчемна.
Гроші рф вже конфіскували?
21.03.2026 22:09 Ответить
Орбану в кишені поналивайте, і в рота, може вгамується трохи
21.03.2026 22:11 Ответить
Ага ! Создадим конфликт интересов , нефть продадим жабе мадярской …
21.03.2026 22:17 Ответить
неіснуючі морські дрони, це найкращі ліки від неіснуючого флоту
21.03.2026 22:18 Ответить
Європа "працює" ...
21.03.2026 22:26 Ответить
21.03.2026 22:26 Ответить
 
 