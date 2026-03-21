Україна й Європа працюють над можливістю конфіскації нафти із суден "тіньового флоту" РФ, - Зеленський

Україна працює з європейськими країнами над законодавчим врегулюванням, яке б дозволило не лише зупиняти судна "тіньового флоту", але й блокувати їх та конфісковувати нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Затримання Францією танкера

"Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок Франції: затримано танкер "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти", - зазначив президент.

Він зауважив, що цей танкер уже під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу та США, але росіяни його все одно використовують.

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Співпраця РФ та Ірану

"Системно транспортує не тільки російську, але й іранську нафту. Це реальні спільники – Росія та іранський режим, навіть у таких речах, як "тіньовий флот", – у них усе фактично спільне. І, зупиняючи одне таке зло – іранський режим, – треба памʼятати, що й на друге зло повинен бути відповідний тиск", - наголосив Зеленський.

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Тиск на РФ

Український президент наполягає, що поки триває війна та удари, повинен тривати і тиск на агресора.

"Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та всім іншим партнерам у Європі, які діють рішуче. Дуже дякую", - додав він.

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