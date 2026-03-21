Україна й Європа працюють над можливістю конфіскації нафти із суден "тіньового флоту" РФ, - Зеленський
Україна працює з європейськими країнами над законодавчим врегулюванням, яке б дозволило не лише зупиняти судна "тіньового флоту", але й блокувати їх та конфісковувати нафту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Затримання Францією танкера
"Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок Франції: затримано танкер "тіньового флоту", який Росія використовує для транспортування нафти", - зазначив президент.
Він зауважив, що цей танкер уже під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу та США, але росіяни його все одно використовують.
Співпраця РФ та Ірану
"Системно транспортує не тільки російську, але й іранську нафту. Це реальні спільники – Росія та іранський режим, навіть у таких речах, як "тіньовий флот", – у них усе фактично спільне. І, зупиняючи одне таке зло – іранський режим, – треба памʼятати, що й на друге зло повинен бути відповідний тиск", - наголосив Зеленський.
Тиск на РФ
Український президент наполягає, що поки триває війна та удари, повинен тривати і тиск на агресора.
"Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та всім іншим партнерам у Європі, які діють рішуче. Дуже дякую", - додав він.
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