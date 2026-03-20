Франція захопила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

Французькі військові захопили танкер, пов’язаний із російським "тіньовим флотом", у Середземному морі.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про судно Deyna.

Макрон наголосив, що війна на Близькому Сході не відверне Францію від підтримки України, де Росія продовжує вести агресивну війну безперервно.

"Судна, які уникають міжнародних санкцій та порушують морське право, наживаються на війні. Вони наповнюють свої кишені, водночас допомагаючи фінансувати військові зусилля Росії. Ми цього не допустимо", - додав він.

Що відомо про танкер?

За даними ГУР МО, танкер у період нафтового ембарго G7+, політики price cap задіяний у транспортуванні російської нафти/нафтопродуктів, здійснював захід у російський порт, де ціна нафту постійно перевищувала верхню межу price cap.

"Танкер афілійований з компанією Sino Ship Management Company Limited, до якої 10 січня 2025 року США застосовано санкції за діяльність в енергетичному секторі російської економіки", - йдеться в повідомленні.

Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

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