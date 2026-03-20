Франция захватила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Французские военные захватили в Средиземном море танкер, связанный с российским "теневым флотом".

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о судне Deyna.

Макрон подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не отвратит Францию от поддержки Украины, где Россия продолжает вести агрессивную войну без перерыва.

"Суда, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, наживаются на войне. Они наполняют свои карманы, одновременно помогая финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", - добавил он.

Что известно о танкере?

По данным ГУР МО, танкер в период нефтяного эмбарго G7+ и политики price cap задействован в транспортировке российской нефти/нефтепродуктов, совершал заход в российский порт, где цена на нефть постоянно превышала верхний предел price cap.

"Танкер аффилирован с компанией Sino Ship Management Company Limited, в отношении которой 10 января 2025 года США применили санкции за деятельность в энергетическом секторе российской экономики", - говорится в сообщении.

Судно находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

