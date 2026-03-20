Новости Теневой флот России
Франция захватила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

Французские военные захватили в Средиземном море танкер, связанный с российским "теневым флотом".

Речь идет о судне Deyna.

Макрон подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не отвратит Францию от поддержки Украины, где Россия продолжает вести агрессивную войну без перерыва.

"Суда, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, наживаются на войне. Они наполняют свои карманы, одновременно помогая финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", - добавил он.

Что известно о танкере?

По данным ГУР МО, танкер в период нефтяного эмбарго G7+ и политики price cap задействован в транспортировке российской нефти/нефтепродуктов, совершал заход в российский порт, где цена на нефть постоянно превышала верхний предел price cap.

"Танкер аффилирован с компанией Sino Ship Management Company Limited, в отношении которой 10 января 2025 года США применили санкции за деятельность в энергетическом секторе российской экономики", - говорится в сообщении.

Судно находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Читайте: К 2038 году Париж построит новый авианосец "Свободная Франция"

Це доречі нормальний хід для ЄС захоплювати і конфісковувати, вирішать свою проблему з енергоресурсами.
20.03.2026 14:50
Це доречі нормальний хід для ЄС захоплювати і конфісковувати, вирішать свою проблему з енергоресурсами.
20.03.2026 14:50 Ответить
І платити не треба...гоп-стоп,ти підійшла ізза угла.....
20.03.2026 14:52
20.03.2026 14:52 Ответить
І це знизить ціну на нафту, бо воно фактично на шару))
20.03.2026 15:48
20.03.2026 15:48 Ответить
Емануель Макрон. Капітан Емануель Макрон.
20.03.2026 14:50
20.03.2026 14:50 Ответить
Історія його запам'ятає як Еммануеля Хороброго.
20.03.2026 15:00
20.03.2026 15:00 Ответить
- Так не чесно!
- Я пірат... (с)
20.03.2026 15:18 Ответить
хай європейці захоплюють повні танкери , а українці будуть топити порожні . це самі дієві санкції .
20.03.2026 14:59
20.03.2026 14:59 Ответить
Мабуть, якорем корабельним, кабелі рвали московіти???
20.03.2026 14:59
20.03.2026 14:59 Ответить
Это сейчас очень выгодно учитывая цены, арестовал, конфисковал и используешь для своих нужд а кацапы пусть идут вслед за известным кораблём...
20.03.2026 15:05
20.03.2026 15:05 Ответить
Трампона не жаліють . Він старається , старається , а тут знову підстава . Влетить йому від шефа .
20.03.2026 15:37
20.03.2026 15:37 Ответить
Здається, американські санкції це надодачу. Основні "тяготи" для цапів від санкцій ЄС
20.03.2026 15:58
20.03.2026 15:58 Ответить
Трохи потримають, оштрафують на якусь кількість грошових знаків і відпустять.
Лишилося так обробити ще десь приблизно коло тисячі...
20.03.2026 15:51 Ответить
Світ чекав цілих чотири роки!!
Скільки людей загинуло в катівнях та посадках за цей час, скілько задихнулося або скалічилося під завалами!!
Вафельна крихка демократія на чолі з толерастами
20.03.2026 15:57 Ответить
 
 