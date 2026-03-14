Берегова охорона Швеції взяла на абордаж російський танкер тіньового флоту. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео абордажу російського танкера Sea Owl 1, який здійснили бійці берегової охорони Швеції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судно належить до так званого "тіньового флоту" РФ.

За даними шведського OSINT-дослідника Auonsson, танкер разом з іншим російським судном Caffa, яке раніше також було взято на абордаж, перебуває на якорній стоянці біля порту Треллеборг.

Зазначається, що серед екіпажів цих суден були проведені арешти.

Також поблизу Треллеборга зафіксовано один зі шведських військових кораблів, який патрулює кордон територіальних вод з моменту проведення операції.

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