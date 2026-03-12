Британія і партнери обговорюють правову базу для військових дій проти "тіньового флоту" РФ

Велика Британія скликала зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту".

Про це повідомили в британському уряді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, міністр оборони Британії Джон Гілі та генеральний прокурор Річард Гермер зустрілися з юридичними представниками JEF, щоб обговорити дії проти "тіньового флоту" Росії, який фінансує війну в Україні в обхід санкцій.

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Як зазначається, обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту" - мережі суден, що використовуються для обходу санкцій та фінансування незаконної війни російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"Стримування, руйнування та погіршення стану російського "тіньового флоту" є пріоритетом для цього уряду – виморення військової машини Путіна голодом та тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні", – додали в британському уряді.

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Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск: