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Новини Тіньовий флот Росії
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Британія і партнери обговорюють правову базу для військових дій проти "тіньового флоту" РФ

Британія обговорює військову протидію тіньовому флоту РФ

Велика Британія скликала зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту".

Про це повідомили в британському уряді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, міністр оборони Британії Джон Гілі та генеральний прокурор Річард Гермер зустрілися з юридичними представниками JEF, щоб обговорити дії проти "тіньового флоту" Росії, який фінансує війну в Україні в обхід санкцій.

Також читайте: Росія використовує "вагнерівців" на танкерах "тіньового" флоту, - ЦПД

Як зазначається, обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту" - мережі суден, що використовуються для обходу санкцій та фінансування незаконної війни російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"Стримування, руйнування та погіршення стану російського "тіньового флоту" є пріоритетом для цього уряду – виморення військової машини Путіна голодом та тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні", – додали в британському уряді.

Читайте: Нідерланди розробляють кроки проти "тіньового флоту" Росії, - Зеленський

Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск:

  • Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.

  • Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.

  • Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.

  • Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.

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Велика Британія (5990) росія (70468) флот (494)
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Якщо хочеш забалакати тему - склич зустріч експертів. Підміна реальних дій імітацією діяльності через теревені.
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12.03.2026 15:11 Відповісти
Між іншим, Великобританія закриває головну програму охорони здоров'я в Африці
через пріоритет військових витрат.
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12.03.2026 15:49 Відповісти
А, я со своей соседкой обговариваю победу ФК " Динамо" в финале Лиги чемпионов в 2026 году.
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12.03.2026 15:19 Відповісти
Обсуждать правовую базу по отношению к болотам которые наплевали на все законы это как-то так себе занятие. это как искать правовую базу, как не обидеть маньяка который уже зарубил десять человек и хочет зарубить ещё 100...
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12.03.2026 15:48 Відповісти
 
 