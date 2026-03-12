Британія і партнери обговорюють правову базу для військових дій проти "тіньового флоту" РФ
Велика Британія скликала зустріч експертів з країн-партнерів, що входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), для обговорення правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту".
Про це повідомили в британському уряді, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, міністр оборони Британії Джон Гілі та генеральний прокурор Річард Гермер зустрілися з юридичними представниками JEF, щоб обговорити дії проти "тіньового флоту" Росії, який фінансує війну в Україні в обхід санкцій.
Як зазначається, обговорення стосувалося правової бази для військових дій з метою протидії діяльності російського "тіньового флоту" - мережі суден, що використовуються для обходу санкцій та фінансування незаконної війни російського диктатора Володимира Путіна в Україні.
"Стримування, руйнування та погіршення стану російського "тіньового флоту" є пріоритетом для цього уряду – виморення військової машини Путіна голодом та тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні", – додали в британському уряді.
Тіньовий флот РФ: що відомо?
Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:
"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.
Санкції та тиск:
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Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.
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Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.
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Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.
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Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.
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