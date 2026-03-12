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Новини Тіньовий флот Росії
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Росія використовує "вагнерівців" на танкерах "тіньового" флоту, - ЦПД

Росія використовує вагнерівців на танкерах тіньового флоту

Росія почала залучати колишніх найманців ПВК "Вагнер" до екіпажів суден свого "тіньового" флоту, який використовується для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними журналістського розслідування, у Фінській затоці було ідентифіковано щонайменше 17 росіян без морської кваліфікації, які входять до складу екіпажів таких суден. 12 із них мають зв’язки з ПВК "Вагнер" або російською військовою розвідкою. Їхнє завдання - контролювати екіпажі та не допустити захоплення чи перевірки танкерів західними країнами.

"Кремль використовує "тіньовий" флот, щоб в обхід санкцій отримувати доходи від продажу енергоносіїв для фінансування війни. Водночас ці судна дедалі частіше застосовуються і в гібридних операціях Росії, а їхня присутність поблизу портів, підводних кабелів та енергетичної інфраструктури створює додаткові ризики для безпеки Європи", - пишуть у ЦПД.

Залучення колишніх "вагнерівців" свідчить, що Кремль мілітаризує "тіньовий" флот, перетворюючи його на інструмент гібридної війни проти Європи. У таких умовах одних лише санкцій може бути недостатньо - протидія цим суднам має стати частиною безпекової політики ЄС і НАТО, - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: РПЦ дедалі активніше використовується Кремлем для сакралізації війни проти України, - ЦПД. ФОТО

Автор: 

росія (70468) ПВК Вагнер (1508) ЦПД (262)
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нагадайте )

це ті вагнерівці операцію по яким злила Оманська Гнида ? )
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12.03.2026 13:08 Відповісти
Команді торгівельних суден заборонено мати вогнепальну зброю. Вона може бути тільки в спеціально залученої групи охорони яка може супроводжувати екіпаж на випадок нападу піратів. Але ці люди не входять в команду судна.
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12.03.2026 13:12 Відповісти
Интересно мне что будет если подобные товарищи попробуют создать препятствия при высадке на корабль спецназа США. Вот просто интересно.
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12.03.2026 13:20 Відповісти
Американці не такі дурні щоб ризикувати своїм спецназом . Вагнер як не крути все таки досвічені вояки .
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12.03.2026 15:40 Відповісти
Проти тіньвого флоту необхідно використовувати тіньову авіацію без розпізнавальних знаків .
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12.03.2026 15:37 Відповісти
То есть по спецназу на вертолете с корабля постреляют, они испугаются и улетят?
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12.03.2026 15:44 Відповісти
Мені одна цікава штука сподобалася - сьогодні показували взяття на абордаж танекера "тіньового флоту" , шведами. Роздивився верхню палубу танкера . А він іде з "перевантаженням" - уся палуба встелена гумово-тканинними резервуарами. Вони наповнені. (Такі резервуари, в польових умовах, використовувалися в Радянській Армії, для облаштування тимчасових польових складів ПММ). Значить, "припекло" кацапам гарно - якщо ідуть на ризик перевантаження танкерів...
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14.03.2026 16:30 Відповісти
,,Вагнер'' у багатьох країнах визнаний злочинною або терористичною організацією. Поява таких осіб на борту дозволяє правоохоронним органам класифікувати судно як захоплене піратами або таке, що використовується для терористичної діяльності. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, цивільне судно має імунітет від нападу, поки воно не бере участі у воєнних діях. Присутність найманців (комбатантів) перетворює танкер на законну військову ціль. Тепер будь-який флот НАТО має право не просто ,,перевірити документи'', а застосувати силу для нейтралізації загрози. Це дає реальне право на штурм судна в нейтральних водах без згоди країни прапора. Далі буде ще цікавіше....
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12.03.2026 16:52 Відповісти
 
 