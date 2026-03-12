Росія використовує "вагнерівців" на танкерах "тіньового" флоту, - ЦПД

Росія почала залучати колишніх найманців ПВК "Вагнер" до екіпажів суден свого "тіньового" флоту, який використовується для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними журналістського розслідування, у Фінській затоці було ідентифіковано щонайменше 17 росіян без морської кваліфікації, які входять до складу екіпажів таких суден. 12 із них мають зв’язки з ПВК "Вагнер" або російською військовою розвідкою. Їхнє завдання - контролювати екіпажі та не допустити захоплення чи перевірки танкерів західними країнами.

"Кремль використовує "тіньовий" флот, щоб в обхід санкцій отримувати доходи від продажу енергоносіїв для фінансування війни. Водночас ці судна дедалі частіше застосовуються і в гібридних операціях Росії, а їхня присутність поблизу портів, підводних кабелів та енергетичної інфраструктури створює додаткові ризики для безпеки Європи", - пишуть у ЦПД.

Залучення колишніх "вагнерівців" свідчить, що Кремль мілітаризує "тіньовий" флот, перетворюючи його на інструмент гібридної війни проти Європи. У таких умовах одних лише санкцій може бути недостатньо - протидія цим суднам має стати частиною безпекової політики ЄС і НАТО, - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

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