Россия использует "вагнеровцев" на танкерах "теневого" флота, - ЦПД

Россия начала привлекать бывших наемников ЧВК "Вагнер" в экипажи судов своего "теневого" флота, который используется для транспортировки нефти в обход международных санкций.

По данным журналистского расследования, в Финском заливе было идентифицировано не менее 17 россиян без морской квалификации, входящих в состав экипажей таких судов. 12 из них имеют связи с ЧВК "Вагнер" или российской военной разведкой. Их задача — контролировать экипажи и не допустить захвата или проверки танкеров западными странами.

"Кремль использует "теневой" флот, чтобы в обход санкций получать доходы от продажи энергоносителей для финансирования войны. В то же время эти суда все чаще применяются и в гибридных операциях России, а их присутствие вблизи портов, подводных кабелей и энергетической инфраструктуры создает дополнительные риски для безопасности Европы", - пишут в ЦПД.

Привлечение бывших "вагнеровцев" свидетельствует о том, что Кремль милитаризирует "теневой" флот, превращая его в инструмент гибридной войны против Европы. В таких условиях одних только санкций может быть недостаточно - противодействие этим судам должно стать частью политики безопасности ЕС и НАТО, - отметили вЦентре противодействия дезинформации.

