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РПЦ все активнее используется Кремлем для сакрализации войны против Украины, - ЦПД. ФОТО

Российская православная церковь все активнее используется властями России для сакрализации войны против Украины.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, губернатор Псковской области опубликовал в своем Telegram-канале видео с новыми иконами, на которых изображены российские военные 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, ликвидированные в 2023 году. Иконы разместили в одном из храмов.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что через подобные практики российская церковь пытается придать войне религиозный смысл. Используя церковную символику, власть стремится создать моральное и духовное оправдание войны, а также значительных потерь российской армии на фронте.

"Размещение на иконах образов участников войны превращает религиозный символ в инструмент политической пропаганды. Это в очередной раз подтверждает, что российская православная церковь не имеет ничего общего с верой - это лишь один из государственных институтов в военной машине Кремля", - пишут в ЦПД.

В России появились иконы с псковскими десантниками

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Автор: 

пропаганда (3780) россия (97904) РПЦ (755) Центр противодействия дезинформации (230) война в Украине (8459)
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Топ комментарии
+13
Це не церква, а секта, точніше підрозділ фсб, всі попи мають звання і посади в структурі фсб.
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10.03.2026 17:32 Ответить
+10
а в нас з УПЦ ніяк не розберуться. Школі в Києві спокійно функціонують, де славлять "вялікую Русь" і тд. Попи упцшні постійно в церквах поширюють пропаганду. Сусідка як прийде з церкви упц так наче соловьйова послухав
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10.03.2026 17:31 Ответить
+7
то хай Ватікан подивіться кого приймає у своїх палатах... обнімаючись з чортами з мп ...
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10.03.2026 17:26 Ответить
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то хай Ватікан подивіться кого приймає у своїх палатах... обнімаючись з чортами з мп ...
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10.03.2026 17:26 Ответить
а в нас з УПЦ ніяк не розберуться. Школі в Києві спокійно функціонують, де славлять "вялікую Русь" і тд. Попи упцшні постійно в церквах поширюють пропаганду. Сусідка як прийде з церкви упц так наче соловьйова послухав
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10.03.2026 17:31 Ответить
Записать на диктофон и в СБУ.
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10.03.2026 18:04 Ответить
А для чого тоді СБУ? Мабуть вони самі могли записувати пропаганду, чи Голобородько не дозволяє, бо там його виборці?
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10.03.2026 19:34 Ответить
Це не церква, а секта, точніше підрозділ фсб, всі попи мають звання і посади в структурі фсб.
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10.03.2026 17:32 Ответить
левославная "церковь" маасковскава петухата
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10.03.2026 17:38 Ответить
Почему эти ********* до сих пор не изгнаны из Украины?
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10.03.2026 17:55 Ответить
виникає питання,якщо це так,чому на 5 році війни в Україні вільно себе почувають декілька тисяч російських попів,ченців,митрополитів,семінаристів? вони є частиною домовленостей Буби з Путіним?
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10.03.2026 17:56 Ответить
Коли вже цей підрозділ фсб виметуть з України??Чого чекають???(((
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10.03.2026 17:56 Ответить
потрібно всіх попі, ксьонзів, равинів та інших шахраїв які продають віру та повітря потрібно обкласти податками. Не може піп їхдити на "кубіку" за 100 тис дол.
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10.03.2026 18:49 Ответить
За це треба молитись всім народом 🙏🙏
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11.03.2026 00:47 Ответить
Не рпц а МПС московський православний сатанат
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10.03.2026 19:39 Ответить
ЗАПОВІДІ БОЖІ
5. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-kill/ Не вбивай!
7. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-kill/ Не кради!
8. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-bear-false-witness-against-thy-neighbor/ Не свідчи неправдиво на свого ближнього!
9. https://poslannia-gralia.org/do-not-let-thyself-lust-after-thy-neighbors-wife/ Не жадай жінки свого ближнього!
10. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-covet-thy-neighbors-house-nor-his-farm-nor-his-cattle-nor-anything-that-is-his/ Не жадай дому свого ближнього, ні його двору, ні його худоби, нічого, що належить йому!
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10.03.2026 21:36 Ответить
 
 