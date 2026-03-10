РПЦ все активнее используется Кремлем для сакрализации войны против Украины, - ЦПД. ФОТО
Российская православная церковь все активнее используется властями России для сакрализации войны против Украины.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, губернатор Псковской области опубликовал в своем Telegram-канале видео с новыми иконами, на которых изображены российские военные 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, ликвидированные в 2023 году. Иконы разместили в одном из храмов.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что через подобные практики российская церковь пытается придать войне религиозный смысл. Используя церковную символику, власть стремится создать моральное и духовное оправдание войны, а также значительных потерь российской армии на фронте.
"Размещение на иконах образов участников войны превращает религиозный символ в инструмент политической пропаганды. Это в очередной раз подтверждает, что российская православная церковь не имеет ничего общего с верой - это лишь один из государственных институтов в военной машине Кремля", - пишут в ЦПД.
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