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РПЦ дедалі активніше використовується Кремлем для сакралізації війни проти України, - ЦПД. ФОТО

Російська православна церква дедалі активніше використовується владою Росія для сакралізації війни проти України.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відтак, губернатор Псковської області опублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені російські військові 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, що були ліквідовані у 2023 році. Ікони розмістили в одному з храмів.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через подібні практики російська церква намагається надати війні релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання війни, а також значних втрат російської армії на фронті.

"Розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди. Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою - це лише один із державних інститутів у воєнній машині Кремля", - пишуть у ЦПД.

У Росії з’явилися ікони з псковськими десантниками

Також читайте: У Литві закликали протидіяти впливу РФ у Православній церкві

Автор: 

пропаганда (2930) росія (70431) РПЦ (528) ЦПД (261) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+13
Це не церква, а секта, точніше підрозділ фсб, всі попи мають звання і посади в структурі фсб.
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10.03.2026 17:32 Відповісти
+10
а в нас з УПЦ ніяк не розберуться. Школі в Києві спокійно функціонують, де славлять "вялікую Русь" і тд. Попи упцшні постійно в церквах поширюють пропаганду. Сусідка як прийде з церкви упц так наче соловьйова послухав
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10.03.2026 17:31 Відповісти
+7
то хай Ватікан подивіться кого приймає у своїх палатах... обнімаючись з чортами з мп ...
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10.03.2026 17:26 Відповісти
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то хай Ватікан подивіться кого приймає у своїх палатах... обнімаючись з чортами з мп ...
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10.03.2026 17:26 Відповісти
а в нас з УПЦ ніяк не розберуться. Школі в Києві спокійно функціонують, де славлять "вялікую Русь" і тд. Попи упцшні постійно в церквах поширюють пропаганду. Сусідка як прийде з церкви упц так наче соловьйова послухав
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10.03.2026 17:31 Відповісти
Записать на диктофон и в СБУ.
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10.03.2026 18:04 Відповісти
А для чого тоді СБУ? Мабуть вони самі могли записувати пропаганду, чи Голобородько не дозволяє, бо там його виборці?
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10.03.2026 19:34 Відповісти
Це не церква, а секта, точніше підрозділ фсб, всі попи мають звання і посади в структурі фсб.
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10.03.2026 17:32 Відповісти
левославная "церковь" маасковскава петухата
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10.03.2026 17:38 Відповісти
Почему эти ********* до сих пор не изгнаны из Украины?
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10.03.2026 17:55 Відповісти
виникає питання,якщо це так,чому на 5 році війни в Україні вільно себе почувають декілька тисяч російських попів,ченців,митрополитів,семінаристів? вони є частиною домовленостей Буби з Путіним?
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10.03.2026 17:56 Відповісти
Коли вже цей підрозділ фсб виметуть з України??Чого чекають???(((
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10.03.2026 17:56 Відповісти
потрібно всіх попі, ксьонзів, равинів та інших шахраїв які продають віру та повітря потрібно обкласти податками. Не може піп їхдити на "кубіку" за 100 тис дол.
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10.03.2026 18:49 Відповісти
За це треба молитись всім народом 🙏🙏
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11.03.2026 00:47 Відповісти
Не рпц а МПС московський православний сатанат
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10.03.2026 19:39 Відповісти
ЗАПОВІДІ БОЖІ
5. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-kill/ Не вбивай!
7. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-kill/ Не кради!
8. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-bear-false-witness-against-thy-neighbor/ Не свідчи неправдиво на свого ближнього!
9. https://poslannia-gralia.org/do-not-let-thyself-lust-after-thy-neighbors-wife/ Не жадай жінки свого ближнього!
10. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-covet-thy-neighbors-house-nor-his-farm-nor-his-cattle-nor-anything-that-is-his/ Не жадай дому свого ближнього, ні його двору, ні його худоби, нічого, що належить йому!
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10.03.2026 21:36 Відповісти
 
 