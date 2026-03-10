РПЦ дедалі активніше використовується Кремлем для сакралізації війни проти України, - ЦПД. ФОТО

Російська православна церква дедалі активніше використовується владою Росія для сакралізації війни проти України.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відтак, губернатор Псковської області опублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені російські військові 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, що були ліквідовані у 2023 році. Ікони розмістили в одному з храмів.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через подібні практики російська церква намагається надати війні релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання війни, а також значних втрат російської армії на фронті.

"Розміщення на іконах образів учасників війни перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди. Це вчергове підтверджує, що російська православна церква не має нічого спільного з вірою - це лише один із державних інститутів у воєнній машині Кремля", - пишуть у ЦПД.

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