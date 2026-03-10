У Литві закликали протидіяти впливу РФ у Православній церкві
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що влада має обмежити діяльність російських спецслужб у Литовській православній церкві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
Таку заяву Будріс оприлюднив після того, як литовські спецслужби опублікували оцінку національних загроз, в якій йдеться про те, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, попри публічну заяву про бажання отримати більшу автономію.
"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати в стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки. Через її зв'язки з російськими службами та прямий вплив їй не було б дозволено володіти активами поблизу наших стратегічних об'єктів", – зазначив литовський міністр.
Будріс вважає, що влада повинна "обережно усунути" осіб, які намагаються чинити вплив всередині організації.
У Литві уточнили позицію щодо впливу РФ у православних структурах
Радник президента з питань національної безпеки, Дейвідас Матульоніс, застеріг від того, щоб називати всю Православну церкву в Литві загрозою національній безпеці.
Він підкреслив, що увага спецслужб має зосереджуватися на конкретних особах, які можуть бути причетні до вербування або інших форм саботажу чи дестабілізації, а не на цілій релігійній спільноті.
"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, то об’єктом уваги наших спецслужб має бути не сама Православна церква, а ті особи, які можуть бути причетні до вербування або інших видів діяльності", – наголосив він.
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чи, до цього треба закликати?
Але фактично є ворожа колона, і обов'язок суспільства - як її нейтралізувати
Чи багато в Литві, "православних литовців"?
Якою мовою ведеться богослужіння в православних храмах Литви?
Якщо на одного "православного литовця" припадатиме два десятки русскаязичних" - хто переможе?
КОГО, в цій суперечці, підтримає піп?
А піде твій "православний литовець", скаржиться - отримає відповідь: "У нас - свобода віросповідання. Церква відділена від держави...Не бажаєте слухать молитви церковнослов"янською - моліться вдома..."
Ти давно не був (якщо взагалі був) у Литві і не знаєш цього народу. Насамперед - т.з. "русскоязичіє" в Литві здихає, як і сама рпц. Приходи рпц значно скоротилися, а деякі зникли. Ті, що залишилися - то в основному старші люди, що доживають свого віку і не мають вагомого впливу в литовському суспільстві. Т.з. "попи" зараз уже місцеві литовці і патріоти своєї країни, котрі добре розуміють деструктивну ролю московської церкви як для Литви та й у всьому світі. Тому відповідь тобі,( кого підтримає піп?) "ломиться" сама по собі - литовський священник не піде на розрив своєї і без того погибаючої православної пастви, навпаки він буде зацікавлений в її розширенні за рахунок литовськомовних прихожан і вестиме богослужіння ("звернення до Бога", по-твоєму) на рідній для них мові. У цьому теж не порятунок, але бодай відтермінування агонії рпц за кордоном, зокрема тут в Литві. Десь приблизно таке же, але слабіше, відбувається і в Україні.
А судячи з кількості твоїх підписників - "мелеш" саме ТИ... Тому нікого не цікавиш...