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Новини Загроза РФ перед Європою
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У Литві закликали протидіяти впливу РФ у Православній церкві

У Литві попередили про вплив російських спецслужб у Православній церкві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що влада має обмежити діяльність російських спецслужб у Литовській православній церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

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Таку заяву Будріс оприлюднив  після того, як литовські спецслужби опублікували оцінку національних загроз, в якій йдеться про те, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, попри публічну заяву про бажання отримати більшу автономію.

"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати в стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки. Через її зв'язки з російськими службами та прямий вплив їй не було б дозволено володіти активами поблизу наших стратегічних об'єктів", – зазначив литовський міністр.

Будріс вважає, що влада повинна "обережно усунути" осіб, які намагаються чинити вплив всередині організації.

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У Литві уточнили позицію щодо впливу РФ у православних структурах

Радник президента з питань національної безпеки, Дейвідас Матульоніс, застеріг від того, щоб називати всю Православну церкву в Литві загрозою національній безпеці.

Він підкреслив, що увага спецслужб має зосереджуватися на конкретних особах, які можуть бути причетні до вербування або інших форм саботажу чи дестабілізації, а не на цілій релігійній спільноті.

"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, то об’єктом уваги наших спецслужб має бути не сама Православна церква, а ті особи, які можуть бути причетні до вербування або інших видів діяльності", – наголосив він.

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Автор: 

Литва (2696) РПЦ (528) спецслужби (273) Будріс Кястутіс (55)
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Топ коментарі
+3
Оце заявив так заявив..ніколи ще так не заявляв
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10.03.2026 13:59 Відповісти
+3
Хай заборонять вести службу кацапською Балтійські країни поступово витісняють кацапський ізик з усіх сфер суспільного життя...
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10.03.2026 14:12 Відповісти
+2
Тяжкувато буде... Литовці, переважно, католики... А РПЦ в Литві об"єднує саме "русскаязычных", які й так "лайном плюють" в бік Литовської держави. Почнуть "щемить хвоста" попам кацапським - кацапня розсмердиться на весь світ, про "ганения за веру"... Тому треба "бить акуратно, но сильно", "по кишені" - ловить на підозрілих фінансових оборудках, на виявленні фінансування з-за кордону, на несплаті обов"язкових платежів, порушеннях умов контрактування при оренді будівель та земельних ділянок... Тобто, зробить їх діяльність "занадто затратною"...
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10.03.2026 14:07 Відповісти
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Оце заявив так заявив..ніколи ще так не заявляв
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10.03.2026 13:59 Відповісти
протидіяти будь якому впливу, а тим більше кацапському, це прямий обов'язок спецслужб держбезпеки!
чи, до цього треба закликати?
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10.03.2026 14:01 Відповісти
Тяжкувато буде... Литовці, переважно, католики... А РПЦ в Литві об"єднує саме "русскаязычных", які й так "лайном плюють" в бік Литовської держави. Почнуть "щемить хвоста" попам кацапським - кацапня розсмердиться на весь світ, про "ганения за веру"... Тому треба "бить акуратно, но сильно", "по кишені" - ловить на підозрілих фінансових оборудках, на виявленні фінансування з-за кордону, на несплаті обов"язкових платежів, порушеннях умов контрактування при оренді будівель та земельних ділянок... Тобто, зробить їх діяльність "занадто затратною"...
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10.03.2026 14:07 Відповісти
Хай заборонять вести службу кацапською Балтійські країни поступово витісняють кацапський ізик з усіх сфер суспільного життя...
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10.03.2026 14:12 Відповісти
Не мають права... У всіх світських країнах церква відділена від держави. І мова спілкування з Богом - це особиста справа віруючих... Віросповідання хоч і є однією з "сфер суспільного життя", але вона діє лише в рамках окремої громади, на яку державний контроль, не розповсюджується...
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10.03.2026 14:17 Відповісти
Юридично це так. ((
Але фактично є ворожа колона, і обов'язок суспільства - як її нейтралізувати
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10.03.2026 14:35 Відповісти
Я розумію... Найбільш доступний шлях я вказав... Але шлях насильства, в сфері боротьби з ідеологічними переконаннями, рідко приводить до позитивного результату... Казав колись мені, один священник: "Сатану треба виганять не з будівлі, з хрестом зверху, а з Храму в душі людській...". А це силою зробить не можна... Комуняки виганяли з людей Бога, нагаєм, маузером, і голодом - а люди продовжували вірить...
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10.03.2026 14:54 Відповісти
Православні литовці мають право на "спілкування з Богом" рідною мовою. І мають право вимагати у московських попів в церквах богослужіння литовською. Московсьий діалект в Литві литовці знати не зобов"язані, литовську же в Литві, як державну знати мають усі. Тому литовці можуть і зобов"язані вимагати у попів РПЦ богослужіння ("звернення до Бога", отримання інформації у церквах) на рідній мові. Кацапські попи не мають права їм відмовити у цьому. І тут має вступити в силу закон, це не втручання держави в церковні справи.
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10.03.2026 19:43 Відповісти
Ти вже почув, ЯК я матюкаюся?
Чи багато в Литві, "православних литовців"?
Якою мовою ведеться богослужіння в православних храмах Литви?
Якщо на одного "православного литовця" припадатиме два десятки русскаязичних" - хто переможе?
КОГО, в цій суперечці, підтримає піп?
А піде твій "православний литовець", скаржиться - отримає відповідь: "У нас - свобода віросповідання. Церква відділена від держави...Не бажаєте слухать молитви церковнослов"янською - моліться вдома..."
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10.03.2026 20:00 Відповісти
Це твої хворобливі фантазії. Як, доречі і все, що ти тут мелеш. Ти ставиш запитання як багато в Литві "православних литовців", і будуєш на своєму запитанні лінію дискусії - а сам ти знаєш скільки їх? Ти безапеляційно заявляєш, що на одного православного литовця припадає два десятки(!) рускоязиких, котрі обов"язково "переможуть". Переможуть кого? Звідки такі геніальні висновки і розрахунки - може поділишся?
Ти давно не був (якщо взагалі був) у Литві і не знаєш цього народу. Насамперед - т.з. "русскоязичіє" в Литві здихає, як і сама рпц. Приходи рпц значно скоротилися, а деякі зникли. Ті, що залишилися - то в основному старші люди, що доживають свого віку і не мають вагомого впливу в литовському суспільстві. Т.з. "попи" зараз уже місцеві литовці і патріоти своєї країни, котрі добре розуміють деструктивну ролю московської церкви як для Литви та й у всьому світі. Тому відповідь тобі,( кого підтримає піп?) "ломиться" сама по собі - литовський священник не піде на розрив своєї і без того погибаючої православної пастви, навпаки він буде зацікавлений в її розширенні за рахунок литовськомовних прихожан і вестиме богослужіння ("звернення до Бога", по-твоєму) на рідній для них мові. У цьому теж не порятунок, але бодай відтермінування агонії рпц за кордоном, зокрема тут в Литві. Десь приблизно таке же, але слабіше, відбувається і в Україні.
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10.03.2026 21:14 Відповісти
Литва - переважно католицька країна (понад 74-80% населення), де церква відокремлена від держави. Основними конфесіями є римо-католики, православні (~3,75-4%), старообрядці (~0,6-0,8%), а також лютерани, реформати, мусульмани-суніти та юдеї. Більшість населення сповідує західне християнство.
А судячи з кількості твоїх підписників - "мелеш" саме ТИ... Тому нікого не цікавиш...
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10.03.2026 21:20 Відповісти
Там може бути все що завгодно. Наприклад вибухівка або ,приховані під рясами монахів , терористи. У нас же було в лаврі. Гіркіна ховали.
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10.03.2026 15:18 Відповісти
Все може буть... Саме для протистояння цьому й існують спецслужби... Вони державою, для цього і створюються...
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10.03.2026 15:39 Відповісти
Якщо церква залежить від ху....лостану, тоді її попи є службовцями фсб, під керівництвом кирюхи, начальника управління мпц фсб.
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10.03.2026 14:11 Відповісти
 
 