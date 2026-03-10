У Литві закликали протидіяти впливу РФ у Православній церкві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що влада має обмежити діяльність російських спецслужб у Литовській православній церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

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Таку заяву Будріс оприлюднив після того, як литовські спецслужби опублікували оцінку національних загроз, в якій йдеться про те, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, попри публічну заяву про бажання отримати більшу автономію.

"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати в стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки. Через її зв'язки з російськими службами та прямий вплив їй не було б дозволено володіти активами поблизу наших стратегічних об'єктів", – зазначив литовський міністр.

Будріс вважає, що влада повинна "обережно усунути" осіб, які намагаються чинити вплив всередині організації.

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У Литві уточнили позицію щодо впливу РФ у православних структурах

Радник президента з питань національної безпеки, Дейвідас Матульоніс, застеріг від того, щоб називати всю Православну церкву в Литві загрозою національній безпеці.

Він підкреслив, що увага спецслужб має зосереджуватися на конкретних особах, які можуть бути причетні до вербування або інших форм саботажу чи дестабілізації, а не на цілій релігійній спільноті.

"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, то об’єктом уваги наших спецслужб має бути не сама Православна церква, а ті особи, які можуть бути причетні до вербування або інших видів діяльності", – наголосив він.

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