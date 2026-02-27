РПЦ в Африці підозрюють у вербуванні кенійців на війну проти України, - ЗМІ
Священники Російської православної церкви в Африці можуть бути причетні до схеми вербування кенійців для війни проти України, маскуючи це під освітні чи трудові можливості в Росії.
Які інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Важные истории", яке звернуло увагу на публікацію американської інформагенції Religion News Service, що вийшла в середині лютого.
Священники РПЦ агітують молодь у Кенії їхати на заробітки
За даними правозахисної організації Vocal Africa, священники РПЦ агітують кенійську молодь вирушити на заробітки до Росії, пропонуючи спонсорувати поїздку.
До Росії громадян Кенії привозять за туристичною візою. Їм обіцяють зарплати у розмірі від 350 до 400 тисяч кенійських шилінгів (близько трьох тисяч доларів США). Насправді своїх грошей вони не одержують, зазначають правозахисники. Після прибуття до Росії у них конфіскують документи, відкривають їм банківські рахунки, які контролюють командири, а згодом відправляють на фронт.
Представник РПЦ у Найробі заявив Religion News Service на умовах анонімності, що кенійців відправляють до Росії не воювати, а навчатися до семінарії, але попереджають про можливість вербування до армії. Він стверджує, що РПЦ готова відзвітувати за кожного з відправлених на навчання до Росії – "жодний із них не пішов до армії".
За оцінками розвідки, на початку 2026 року на передовій було 89 громадян Кенії.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ заявили, що Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України.
- З 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України.
- Російські вербувальники під виглядом пропозицій цивільної роботи заманюють громадян Бангладеш до Росії, а потім примусово відправляють їх на війну проти України.
- Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії.
- У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців.
- На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.
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