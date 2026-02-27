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Новини Вербування Росією
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РПЦ в Африці підозрюють у вербуванні кенійців на війну проти України, - ЗМІ

Кенія: понад 200 громадян на боці Росії у війні проти України

Священники Російської православної церкви в Африці можуть бути причетні до схеми вербування кенійців для війни проти України, маскуючи це під освітні чи трудові можливості в Росії.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Важные истории", яке звернуло увагу на публікацію американської інформагенції Religion News Service, що вийшла в середині лютого.

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Священники РПЦ агітують молодь у Кенії їхати на заробітки

За даними правозахисної організації Vocal Africa, священники РПЦ агітують кенійську молодь вирушити на заробітки до Росії, пропонуючи спонсорувати поїздку.

Читайте: Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України, – ЗМІ

До Росії громадян Кенії привозять за туристичною візою. Їм обіцяють зарплати у розмірі від 350 до 400 тисяч кенійських шилінгів (близько трьох тисяч доларів США). Насправді своїх грошей вони не одержують, зазначають правозахисники. Після прибуття до Росії у них конфіскують документи, відкривають їм банківські рахунки, які контролюють командири, а згодом відправляють на фронт.

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Представник РПЦ у Найробі заявив Religion News Service на умовах анонімності, що кенійців відправляють до Росії не воювати, а навчатися до семінарії, але попереджають про можливість вербування до армії. Він стверджує, що РПЦ готова відзвітувати за кожного з відправлених на навчання до Росії – "жодний із них не пішов до армії".

Також читайте: Росія використовує завербованих кенійців як дешеве гарматне м’ясо, - Сибіга

За оцінками розвідки, на початку 2026 року на передовій було 89 громадян Кенії.

Що передувало?

Автор: 

Африка (341) Кенія (41) РПЦ (527) вербування (308)
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Навіщо терористичну організацію рпц ви називаєте священниками? Да в порівнянні з тими ''святими'' в тюрьмі за вбивство сидять невинні діти
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27.02.2026 14:32 Відповісти
Кирило так ху...лу і каже, все зроблю, ..... Век воли не видать...
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27.02.2026 14:58 Відповісти
Не бачу підстав щоб африканські племена канібалів не з'їли рпцешників на вечерю.
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27.02.2026 14:39 Відповісти
Як керівник відділу РПЦ фсб наказав, так і діють. Скажіть де дякую, що вони погони на кальсони нашивають, а не зверху. Та і на кадилах заклеїли облікові дані фсб
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27.02.2026 14:56 Відповісти
Нікогда такого нє било - і вот опять.
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27.02.2026 15:13 Відповісти
І чому я нездивований?
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27.02.2026 16:34 Відповісти
Вєрхня Вольта з ракетами
Генералитет рпц працює
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27.02.2026 20:45 Відповісти
 
 