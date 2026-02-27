Священники Русской православной церкви в Африке могут быть причастны к схеме вербовки кенийцев для войны против Украины, маскируя это под образовательные или трудовые возможности в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории", обратившее внимание на публикацию американского информагентства Religion News Service, вышедшую в середине февраля.

Священники РПЦ агитируют молодежь в Кении ехать на заработки

По данным правозащитной организации Vocal Africa, священники РПЦ агитируют кенийскую молодежь отправиться на заработки в Россию, предлагая спонсировать поездку.

В Россию граждан Кении привозят по туристической визе. Им обещают зарплаты в размере от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов (около трех тысяч долларов США). На самом деле своих денег они не получают, отмечают правозащитники. По прибытии в Россию у них конфискуют документы, открывают им банковские счета, которые контролируют командиры, а затем отправляют на фронт.

Представитель РПЦ в Найроби заявил Religion News Service на условиях анонимности, что кенийцев отправляют в Россию не воевать, а учиться в семинарии, но предупреждают о возможности вербовки в армию. Он утверждает, что РПЦ готова отчитаться за каждого из отправленных на обучение в Россию – "ни один из них не пошел в армию".

По оценкам разведки, в начале 2026 года на передовой было 89 граждан Кении.

