РПЦ в Африке подозревают в вербовке кенийцев на войну против Украины, - СМИ
Священники Русской православной церкви в Африке могут быть причастны к схеме вербовки кенийцев для войны против Украины, маскируя это под образовательные или трудовые возможности в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории", обратившее внимание на публикацию американского информагентства Religion News Service, вышедшую в середине февраля.
Священники РПЦ агитируют молодежь в Кении ехать на заработки
По данным правозащитной организации Vocal Africa, священники РПЦ агитируют кенийскую молодежь отправиться на заработки в Россию, предлагая спонсировать поездку.
В Россию граждан Кении привозят по туристической визе. Им обещают зарплаты в размере от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов (около трех тысяч долларов США). На самом деле своих денег они не получают, отмечают правозащитники. По прибытии в Россию у них конфискуют документы, открывают им банковские счета, которые контролируют командиры, а затем отправляют на фронт.
Представитель РПЦ в Найроби заявил Religion News Service на условиях анонимности, что кенийцев отправляют в Россию не воевать, а учиться в семинарии, но предупреждают о возможности вербовки в армию. Он утверждает, что РПЦ готова отчитаться за каждого из отправленных на обучение в Россию – "ни один из них не пошел в армию".
По оценкам разведки, в начале 2026 года на передовой было 89 граждан Кении.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ заявили, что Россия завербовала более тысячи кенийцев для войны против Украины.
- С 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины.
- Российские вербовщики под видом предложений гражданской работы заманивают граждан Бангладеш в Россию, а затем принудительно отправляют их на войну против Украины.
- Несколько иностранных правительств заявляли о вербовке своих граждан Россией на войну с Украиной через фейковые объявления о работе в России.
- В феврале 2024 года стало известно о тысячах завербованных непальцев.
- На стороне России воюют до пяти тысяч кубинцев: их также вербовали, обещая выгодную работу в России.
