Новости Вербовка Россией
305 4

РПЦ в Африке подозревают в вербовке кенийцев на войну против Украины, - СМИ

Кения: более 200 граждан на стороне России в войне против Украины

Священники Русской православной церкви в Африке могут быть причастны к схеме вербовки кенийцев для войны против Украины, маскируя это под образовательные или трудовые возможности в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории", обратившее внимание на публикацию американского информагентства Religion News Service, вышедшую в середине февраля.

Священники РПЦ агитируют молодежь в Кении ехать на заработки

По данным правозащитной организации Vocal Africa, священники РПЦ агитируют кенийскую молодежь отправиться на заработки в Россию, предлагая спонсировать поездку.

В Россию граждан Кении привозят по туристической визе. Им обещают зарплаты в размере от 350 до 400 тысяч кенийских шиллингов (около трех тысяч долларов США). На самом деле своих денег они не получают, отмечают правозащитники. По прибытии в Россию у них конфискуют документы, открывают им банковские счета, которые контролируют командиры, а затем отправляют на фронт.

Представитель РПЦ в Найроби заявил Religion News Service на условиях анонимности, что кенийцев отправляют в Россию не воевать, а учиться в семинарии, но предупреждают о возможности вербовки в армию. Он утверждает, что РПЦ готова отчитаться за каждого из отправленных на обучение в Россию – "ни один из них не пошел в армию".

По оценкам разведки, в начале 2026 года на передовой было 89 граждан Кении.

Что предшествовало?

Африка (74) Кения (13) РПЦ (140) вербовка (78)
Навіщо терористичну організацію рпц ви називаєте священниками? Да в порівнянні з тими ''святими'' в тюрьмі за вбивство сидять невинні діти
27.02.2026 14:32 Ответить
Кирило так ху...лу і каже, все зроблю, ..... Век воли не видать...
27.02.2026 14:58 Ответить
Не бачу підстав щоб африканські племена канібалів не з'їли рпцешників на вечерю.
27.02.2026 14:39 Ответить
Як керівник відділу РПЦ фсб наказав, так і діють. Скажіть де дякую, що вони погони на кальсони нашивають, а не зверху. Та і на кадилах заклеїли облікові дані фсб
27.02.2026 14:56 Ответить
 
 