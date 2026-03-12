Великобритания и партнеры обсуждают правовую базу для военных действий против "теневого флота" РФ
Великобритания созвала встречу экспертов из стран-партнеров, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), для обсуждения правовой базы для военных действий с целью противодействия деятельности российского "теневого флота".
Об этом сообщили в британском правительстве, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, министр обороны Великобритании Джон Гилли и генеральный прокурор Ричард Гермер встретились с юридическими представителями JEF, чтобы обсудить действия против "теневого флота" России, который финансирует войну в Украине в обход санкций.
Как отмечается, обсуждение касалось правовой базы для военных действий с целью противодействия деятельности российского "теневого флота" - сети судов, используемых для обхода санкций и финансирования незаконной войны российского диктатора Владимира Путина в Украине.
"Сдерживание, разрушение и ухудшение состояния российского "теневого флота" является приоритетом для этого правительства - истребление военной машины Путина голодом и давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине", - добавили в британском правительстве.
Теневой флот РФ: что известно?
По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:
"Теневой флот" – это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.
Санкции и давление:
-
Масштабный пакет санкций Украины: 21 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против 91 судна и 225 капитанов, управляющих танкерами теневого флота. Это граждане 11 стран, включая Индию и Филиппины.
-
Удар Великобритании: 25 февраля 2026 года Лондон объявил о крупнейшем пакете санкций, нацеленном на сеть "2Rivers" — одного из крупнейших операторов теневого флота в мире. Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров.
-
Военное давление: Сообщается о перехвате танкеров военно-морскими силами Франции и США. В частности, в январе 2026 года французский флот задержал танкер Grinch в Альборанском море по подозрению в использовании фальшивого флага.
-
Дроны СБУ: Зафиксированы случаи атак украинских дронов на танкеры теневого флота (Virat, Kairos) в Черном и даже Средиземном морях, что создает дополнительные риски для логистики РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль