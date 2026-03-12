Великобритания и партнеры обсуждают правовую базу для военных действий против "теневого флота" РФ

Великобритания созвала встречу экспертов из стран-партнеров, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), для обсуждения правовой базы для военных действий с целью противодействия деятельности российского "теневого флота".

Об этом сообщили в британском правительстве, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, министр обороны Великобритании Джон Гилли и генеральный прокурор Ричард Гермер встретились с юридическими представителями JEF, чтобы обсудить действия против "теневого флота" России, который финансирует войну в Украине в обход санкций.

Читайте также: Россия использует "вагнеровцев" на танкерах "теневого" флота, - ЦПД

Как отмечается, обсуждение касалось правовой базы для военных действий с целью противодействия деятельности российского "теневого флота" - сети судов, используемых для обхода санкций и финансирования незаконной войны российского диктатора Владимира Путина в Украине.

"Сдерживание, разрушение и ухудшение состояния российского "теневого флота" является приоритетом для этого правительства - истребление военной машины Путина голодом и давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине", - добавили в британском правительстве.

Читайте: Нидерланды разрабатывают меры против "теневого флота" России, - Зеленский

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" – это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление: