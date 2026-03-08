РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7671 посетитель онлайн
Новости Теневой флот России
242 3

Нидерланды разрабатывают меры против "теневого флота" России, - Зеленский

Нидерланды готовят ограничения против танкеров РФ

Нидерланды разрабатывают меры по противодействию российскому "теневому флоту".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Робом Йеттеном в воскресенье, 8 марта, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нидерланды работают над остановкой нефтяных танкеров РФ 

По словам президента, способность России продолжать войну против Украины напрямую зависит от возможности страны-агрессора зарабатывать на нефти.

Поэтому остановка европейскими странами российского танкерного флота является крайне необходимым шагом.

"Знаю, что Нидерланды разрабатывают соответствующие шаги. Может, это будут законодательные изменения. Тем не менее, мы должны делать любые шаги, чтобы блокировать и конфисковывать теневой танкерный флот и нефть", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждался также с Францией, с другими государствами и с Еврокомиссией.

Читайте также: Задержание Бельгией танкера "теневого флота" РФ - сигнал, что ЕС серьезно настроен, - пресс-секретарь Еврокомиссии

Автор: 

Зеленский Владимир (10743) нефть (444) россия (22410) флот (133)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому Нідерланди повинні за тебе вирішувати клоун зелений? Ти вже посміховисько в усьому світі, ваш чорний нал мадяри гопнули он вже всі зелені пропагандони рвуться війну починати з Угорщиною, а ти чим займався за пів року до повномасштабного вторгення?
показать весь комментарий
08.03.2026 19:29 Ответить
ЗСУ вже розробили, найдієвійший крок- "Магура" називається...
показать весь комментарий
08.03.2026 19:57 Ответить
Проти міндічів дерьмаків носатих юзіків бакланових чебуреків кірюшще не розробляє
показать весь комментарий
08.03.2026 20:25 Ответить
 
 