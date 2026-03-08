Нидерланды разрабатывают меры против "теневого флота" России, - Зеленский

Нидерланды разрабатывают меры по противодействию российскому "теневому флоту".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Робом Йеттеном в воскресенье, 8 марта, в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Нидерланды работают над остановкой нефтяных танкеров РФ

По словам президента, способность России продолжать войну против Украины напрямую зависит от возможности страны-агрессора зарабатывать на нефти.

Поэтому остановка европейскими странами российского танкерного флота является крайне необходимым шагом.

"Знаю, что Нидерланды разрабатывают соответствующие шаги. Может, это будут законодательные изменения. Тем не менее, мы должны делать любые шаги, чтобы блокировать и конфисковывать теневой танкерный флот и нефть", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждался также с Францией, с другими государствами и с Еврокомиссией.

Напомним, что 8 марта новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен находится с первым визитом в Киеве.

