Задержание Бельгией танкера "теневого флота" РФ - сигнал, что ЕС настроен серьезно, - пресс-секретарь Еврокомиссии

Европейский Союз серьезно настроен на противодействие российскому "теневому флоту", о чем свидетельствует задержание Бельгией с помощью Франции нефтяного танкера Ethera.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время общения с журналистами.

ЕС серьезно настроен

Так, в ЕС отметили, что настроены на дальнейшую борьбу с российским "теневым флотом".

"Это (задержание Бельгией российского танкера. – ред.) дает четкий и недвусмысленный сигнал о том, что мы серьезно настроены на противодействие "теневому флоту", а также на закрытие каждой лазейки, которую Россия пытается использовать", – заявила Гиппер.

Санкции против судов "теневого флота"

Спикер напомнила, что ЕС получил согласие министров иностранных дел на возможность введения санкций против судов "теневого флота" на постоянной основе, не дожидаясь утверждения новых пакетов санкций против РФ.

"Безусловно, санкции действуют, наши меры эффективны", – подчеркнула она.

Также Гиппер рассказала, что с 20 октября 2025 года в ЕС назначен координатор по вопросам "теневого флота", который поддерживает тесную связь с государствами-членами.

"Итак, то, что мы делаем сейчас, – это посылаем очень сильный сигнал о принятии мер для прекращения способности России финансировать эту агрессивную войну против Украины", – добавила она.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

В воскресенье, 2 марта, федеральная прокуратура Бельгии сообщила об открытии дела в отношении нефтяного танкера Ethera для проверки возможного нарушения норм бельгийского морского законодательства.

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" — это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление: