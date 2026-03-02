Затримання Бельгією танкера "тіньового флоту" РФ - сигнал, що ЄС серйозно налаштований, - речниця Єврокомісії
Європейський Союз серйозно налаштований на протидію російському "тіньовому флоту", про що свідчить затримання Бельгією із допомогою Франції нафтового танкера Ethera.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами.
ЄС серйозно налаштований
Так, у ЄС зауважили, що налаштовані на подальшу боротьбу з російським "тіньовим флотом".
"Це (затримання Бельгією російського танкера. – ред.) дає чіткий і недвозначний сигнал про те, що ми серйозно налаштовані на протидію "тіньовому флоту", а також на закриття кожної лазівки, яку Росія намагається використати", – заявила Гіппер.
Санкції проти суден "тіньового флоту"
Речниця нагадала, що ЄС отримав згоду міністрів закордонних справ щодо можливості запровадження санкцій проти суден "тіньового флоту" на постійній основі, не чекаючи затвердження нових пакетів санкцій проти РФ.
"Безумовно, санкції діють, наші заходи є ефективними", – наголосила вона.
Також Гіппер розповіла, що із 20 жовтня 2025 року в ЄС призначений координатор з питань "тіньового флоту", який підтримує тісний зв'язок із державами-членами.
"Отже, те, що ми робимо зараз, – це надсилання дуже сильного сигналу про вжиття заходів для припинення здатності Росії фінансувати цю агресивну війну проти України", – додала вона.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.
У неділю, 2 березня, федеральна прокуратура Бельгії повідомила про відкриття справи стосовно нафтового танкера Ethera для перевірки можливого порушення норм бельгійського морського законодавства.
Тіньовий флот РФ: що відомо?
Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:
"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.
Санкції та тиск:
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Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.
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Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.
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Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.
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Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.
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