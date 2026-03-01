Прокуратура Бельгії відкрила справу щодо затриманого танкера "тіньового флоту" РФ

У неділю федеральна прокуратура Бельгії повідомила про відкриття справи стосовно нафтового танкера Ethera для перевірки можливого порушення норм бельгійського морського законодавства.

Про це повідомляє RTBF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Танкер затримали після операції в Північному морі

Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі в суботу ввечері, після чого було перенаправлено в територіальні води Бельгії і затримано в порту Зебрюгге.

За даними федеральної прокуратури, огляд судна, проведений у присутності інспектора Генерального директорату з навігації FPS Mobility, "підтвердив ознаки фальшивого прапора" і призвів до виявлення документів, "які, ймовірно, є підробленими".

Після консультацій з прокурором Західної Фландрії було розпочато розслідування та видано наказ про перенаправлення судна. Прокуратура заявила, що тісно співпрацює з прокуратурою Західної Фландрії, морською поліцією та Адміністрацією судноплавства, не надаючи на даному етапі додаткових подробиць.

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Ознаки "тіньового флоту" та міжнародна участь

Генерал Фредерік Вансіна пояснив, що Бельгія "деякий час" стежила за танкером, згадавши кілька типових ознак таких операцій: часті рейси між Росією та Південною Америкою, регулярне вимкнення систем ідентифікації, зміна прапора.

Місток був захоплений близько опівночі, а повний контроль над судном було встановлено незабаром після цього. Всі 21 член екіпажу були ідентифіковані. Судно прибуло до Зебрюгге в неділю вранці, де було затримане.

На борт судна довжиною 180 метрів піднялися незадовго до півночі. В операції брали участь 93 військовослужбовці, пошуковий собака та французький військово-морський флот.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.