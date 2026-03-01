Прокуратура Бельгии открыла дело в отношении задержанного танкера "теневого флота" РФ

В воскресенье федеральная прокуратура Бельгии сообщила об открытии дела в отношении нефтяного танкера Ethera для проверки возможного нарушения норм бельгийского морского законодательства.

Об этом сообщает RTBF

Танкер задержали после операции в Северном море

Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море в субботу вечером, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.

По данным федеральной прокуратуры, осмотр судна, проведенный в присутствии инспектора Генерального директората по навигации FPS Mobility, "подтвердил признаки фальшивого флага" и привел к обнаружению документов, "которые, вероятно, являются поддельными".

После консультаций с прокурором Западной Фландрии было начато расследование и издан приказ о перенаправлении судна. Прокуратура заявила, что тесно сотрудничает с прокуратурой Западной Фландрии, морской полицией и Администрацией судоходства, не предоставляя на данном этапе дополнительных подробностей.

Признаки "теневого флота" и международное участие

Генерал Фредерик Вансина пояснил, что Бельгия "некоторое время" следила за танкером, упомянув несколько типичных признаков таких операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага.

Мостик был захвачен около полуночи, а полный контроль над судном был установлен вскоре после этого. Все члены экипажа - 21 человек - были идентифицированы. Судно прибыло в Зебрюгге в воскресенье утром, где было задержано.

На борт судна длиной 180 метров поднялись незадолго до полуночи. В операции участвовали 93 военнослужащих, поисковая собака и французский военно-морской флот.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.