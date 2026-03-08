Премьер Нидерландов Йеттен прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен находится с первым визитом в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Йеттен сообщил в соцсети Х.

Посетил место удара РФ

"Чтобы подчеркнуть нашу поддержку украинцев, я сегодня нахожусь в Киеве. Сегодня утром я посетил район, пострадавший от российских атак. Стоя здесь, среди разбомбленных зданий, ты действительно чувствуешь огромные страдания и несправедливость, которые причиняет российская агрессия", - написал он.

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Поддержка Украины

Йеттен подчеркнул, что Нидерланды твердо поддерживают Украину и борьбу, которую украинцы ежедневно ведут против российской агрессии.

"Они борются не только за свою свободу, но и за свободу Европы", - подчеркнул премьер Нидерландов.

Также он встретился с украинскими спасателями: "Рискуя собственной жизнью, они спасают жизни мирных жителей, которые ежедневно становятся жертвами российских атак".

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Встреча с Зеленским

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил о встрече и с нидерландским премьером. Как отмечается, они вместе почтили память павших украинских защитников и защитниц у Стены памяти.

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