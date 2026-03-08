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Премьер Нидерландов Йеттен прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен находится с первым визитом в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Йеттен сообщил в соцсети Х.

Премьер Нидерландов Йеттен прибыл в Киев

Посетил место удара РФ

"Чтобы подчеркнуть нашу поддержку украинцев, я сегодня нахожусь в Киеве. Сегодня утром я посетил район, пострадавший от российских атак. Стоя здесь, среди разбомбленных зданий, ты действительно чувствуешь огромные страдания и несправедливость, которые причиняет российская агрессия", - написал он.

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Премьер Нидерландов Йеттен прибыл в Киев
Премьер Нидерландов Йеттен прибыл в Киев

Поддержка Украины

Йеттен подчеркнул, что Нидерланды твердо поддерживают Украину и борьбу, которую украинцы ежедневно ведут против российской агрессии.

"Они борются не только за свою свободу, но и за свободу Европы", - подчеркнул премьер Нидерландов.

Также он встретился с украинскими спасателями: "Рискуя собственной жизнью, они спасают жизни мирных жителей, которые ежедневно становятся жертвами российских атак".

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Встреча с Зеленским

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил о встрече и с нидерландским премьером. Как отмечается, они вместе почтили память павших украинских защитников и защитниц у Стены памяти.

Читайте: Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первую беседу с премьером Нидерландов Йеттеном

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визит (3232) Зеленский Владимир (24499) Киев (26452) Нидерланды (1692)
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Єттен, що там на рахунок Боїнга МН17?
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08.03.2026 14:22 Ответить
Русня? Не чув про суд?
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08.03.2026 14:25 Ответить
Я чув що ти ідіот.
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08.03.2026 14:46 Ответить
Нема жодної людини в Україні, яка б не знала про суд над винуватцями МН-17. Навіть селюки це знають. Тому я абсолютно впевнений, що ти русня, яка тут сидить годинами 24/7.
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08.03.2026 15:57 Ответить
Та чхав я на тебе та на твою впевненість. Хтось сів за тими вироками? Хіба що гіркін,якого саме ***** посадило за зовсім інше. Імітація одна.
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08.03.2026 23:53 Ответить
Вітаємо, пане Єттен.
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08.03.2026 14:25 Ответить
А чому на відео Єттен менший за Зеленського?
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08.03.2026 14:31 Ответить
********** блазень з лідером демократичної європейської країни.
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09.03.2026 02:37 Ответить
 
 