Премьер Нидерландов Йеттен прибыл с визитом в Киев. ВИДЕО+ФОТО
Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен находится с первым визитом в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Йеттен сообщил в соцсети Х.
Посетил место удара РФ
"Чтобы подчеркнуть нашу поддержку украинцев, я сегодня нахожусь в Киеве. Сегодня утром я посетил район, пострадавший от российских атак. Стоя здесь, среди разбомбленных зданий, ты действительно чувствуешь огромные страдания и несправедливость, которые причиняет российская агрессия", - написал он.
Поддержка Украины
Йеттен подчеркнул, что Нидерланды твердо поддерживают Украину и борьбу, которую украинцы ежедневно ведут против российской агрессии.
"Они борются не только за свою свободу, но и за свободу Европы", - подчеркнул премьер Нидерландов.
Также он встретился с украинскими спасателями: "Рискуя собственной жизнью, они спасают жизни мирных жителей, которые ежедневно становятся жертвами российских атак".
Встреча с Зеленским
В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил о встрече и с нидерландским премьером. Как отмечается, они вместе почтили память павших украинских защитников и защитниц у Стены памяти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль