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Прем’єр Нідерландів Єттен прибув з візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перебуває з першим візитом у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Єттен повідомив у соцмережі Х.

Прем’єр Нідерландів Єттен прибув до Києва

Відвідав місце удару РФ

"Щоб підкреслити нашу підтримку українців, я сьогодні перебуваю в Києві. Цього ранку я відвідав район, що постраждав від російських атак. Стоячи тут, серед розбомблених будівель, ти справді відчуваєш величезні страждання та несправедливість, яких завдає російська агресія", - написав він.

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Прем’єр Нідерландів Єттен прибув до Києва
Прем’єр Нідерландів Єттен прибув до Києва

Підтримка України

Єттен наголосив, що Нідерланди твердо підтримують Україну та боротьбу, яку українці щодня ведуть проти російської агресії.

"Вони борються не лише за свою свободу, а й за свободу Європи", - наголосив прем’єр Нідерландів.

Також він зустрівся з українськими рятувальниками: "Ризикуючи власним життям, вони рятують життя мирних жителів, які щодня стають жертвами російських атак".

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Зустріч із Зеленським

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч і з нідерландським прем’єром. Як зазначається, вони разом вшанували полеглих українських захисників і захисниць біля Стіни пам’яті.

Читайте: Акцент на безпекових гарантіях: Зеленський провів першу розмову з прем’єром Нідерландів Єттеном

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візит (1771) Зеленський Володимир (28024) Київ (20874) Нідерланди (1705)
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Єттен, що там на рахунок Боїнга МН17?
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08.03.2026 14:22 Відповісти
Русня? Не чув про суд?
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08.03.2026 14:25 Відповісти
Я чув що ти ідіот.
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08.03.2026 14:46 Відповісти
Нема жодної людини в Україні, яка б не знала про суд над винуватцями МН-17. Навіть селюки це знають. Тому я абсолютно впевнений, що ти русня, яка тут сидить годинами 24/7.
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08.03.2026 15:57 Відповісти
Та чхав я на тебе та на твою впевненість. Хтось сів за тими вироками? Хіба що гіркін,якого саме ***** посадило за зовсім інше. Імітація одна.
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08.03.2026 23:53 Відповісти
Вітаємо, пане Єттен.
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08.03.2026 14:25 Відповісти
А чому на відео Єттен менший за Зеленського?
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08.03.2026 14:31 Відповісти
********** блазень з лідером демократичної європейської країни.
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09.03.2026 02:37 Відповісти
 
 