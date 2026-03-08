Прем’єр Нідерландів Єттен прибув з візитом до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перебуває з першим візитом у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Єттен повідомив у соцмережі Х.
Відвідав місце удару РФ
"Щоб підкреслити нашу підтримку українців, я сьогодні перебуваю в Києві. Цього ранку я відвідав район, що постраждав від російських атак. Стоячи тут, серед розбомблених будівель, ти справді відчуваєш величезні страждання та несправедливість, яких завдає російська агресія", - написав він.
Підтримка України
Єттен наголосив, що Нідерланди твердо підтримують Україну та боротьбу, яку українці щодня ведуть проти російської агресії.
"Вони борються не лише за свою свободу, а й за свободу Європи", - наголосив прем’єр Нідерландів.
Також він зустрівся з українськими рятувальниками: "Ризикуючи власним життям, вони рятують життя мирних жителів, які щодня стають жертвами російських атак".
Зустріч із Зеленським
Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч і з нідерландським прем’єром. Як зазначається, вони разом вшанували полеглих українських захисників і захисниць біля Стіни пам’яті.
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