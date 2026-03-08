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Новини Тіньовий флот Росії
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Нідерланди розробляють кроки проти "тіньового флоту" Росії, - Зеленський

Нідерланди готують обмеження проти танкерів РФ

Нідерланди розробляють кроки для протидії російському "тіньовому флоту".

Про це заявив президент Володимир Зеленський  на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном в неділю, 8 березня, у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нідерланди працюють над зупинкою нафтових танкерів РФ 

За словами президента, здатність Росії продовжувати війну проти України прямо залежить від можливості країни-агресорки заробляти на нафті.

Тому зупинка європейськими країнами російського танкерного флоту є вкрай необхідним кроком.

"Знаю, що Нідерланди розробляють відповідні кроки. Може, це будуть законодавчі зміни. Тим не менш, ми повинні робити будь-які кроки, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що це питання обговорювалось також із Францією, з іншими державами та з Єврокомісією.

Читайте також: Затримання Бельгією танкера "тіньового флоту" РФ - сигнал, що ЄС серйозно налаштований, - речниця Єврокомісії

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) нафта (6614) росія (70423) флот (493)
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Чому Нідерланди повинні за тебе вирішувати клоун зелений? Ти вже посміховисько в усьому світі, ваш чорний нал мадяри гопнули он вже всі зелені пропагандони рвуться війну починати з Угорщиною, а ти чим займався за пів року до повномасштабного вторгення?
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08.03.2026 19:29 Відповісти
ЗСУ вже розробили, найдієвійший крок- "Магура" називається...
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08.03.2026 19:57 Відповісти
Проти міндічів дерьмаків носатих юзіків бакланових чебуреків кірюшще не розробляє
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08.03.2026 20:25 Відповісти
"Нідерланди розробляють кроки..."
"Двє шаґі налєво, двє шаґі направо, шаґ назад і паварот!"
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08.03.2026 22:32 Відповісти
 
 