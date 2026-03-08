Нідерланди розробляють кроки проти "тіньового флоту" Росії, - Зеленський

Нідерланди розробляють кроки для протидії російському "тіньовому флоту".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном в неділю, 8 березня, у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нідерланди працюють над зупинкою нафтових танкерів РФ

За словами президента, здатність Росії продовжувати війну проти України прямо залежить від можливості країни-агресорки заробляти на нафті.

Тому зупинка європейськими країнами російського танкерного флоту є вкрай необхідним кроком.

"Знаю, що Нідерланди розробляють відповідні кроки. Може, це будуть законодавчі зміни. Тим не менш, ми повинні робити будь-які кроки, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що це питання обговорювалось також із Францією, з іншими державами та з Єврокомісією.

Нагадаємо, що 8 березня новий прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перебуває з першим візитом у Києві.

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