Нідерланди розробляють кроки проти "тіньового флоту" Росії, - Зеленський
Нідерланди розробляють кроки для протидії російському "тіньовому флоту".
Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном в неділю, 8 березня, у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нідерланди працюють над зупинкою нафтових танкерів РФ
За словами президента, здатність Росії продовжувати війну проти України прямо залежить від можливості країни-агресорки заробляти на нафті.
Тому зупинка європейськими країнами російського танкерного флоту є вкрай необхідним кроком.
"Знаю, що Нідерланди розробляють відповідні кроки. Може, це будуть законодавчі зміни. Тим не менш, ми повинні робити будь-які кроки, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту", - наголосив глава держави.
Зеленський додав, що це питання обговорювалось також із Францією, з іншими державами та з Єврокомісією.
- Нагадаємо, що 8 березня новий прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен перебуває з першим візитом у Києві.
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