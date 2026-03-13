Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ
У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.
Про це повідомляє Reuters, цитує Цензор.НЕТ.
Затримання танкера тіньового флоту РФ
За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.
У відомстві пояснили, що вирішили втрутитися через можливі ризики для безпеки на морі та довкілля.
"Загрози безпеці на морі та довкіллю занадто високі. Тому є підстави для втручання проти судна", – заявив заступник начальника операційного відділу берегової охорони Даніель Стенлінг.
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що судно можуть пов’язувати з російським тіньовим флотом.
За інформацією влади, танкер також перебуває у санкційних списках кількох країн, зокрема Європейського Союзу.
Друге затримання за тиждень
Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Раніше шведська берегова охорона піднялася на борт іншого судна – Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї та також перебувало поблизу Треллеборга.
- Раніше ми повідомляли, що Британія і партнери обговорюють правову базу для військових дій проти тіньового флоту РФ.
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А коли пересвідчаться що за це курочці нічого не буде, то прийдуть і накриють всю комору.
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