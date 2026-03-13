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Новини Тіньовий флот Росії
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Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ

Затримано судно тіньового флоту РФ

У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Reuters, цитує Цензор.НЕТ.

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Затримання танкера тіньового флоту РФ 

За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.

У відомстві пояснили, що вирішили втрутитися через можливі ризики для безпеки на морі та довкілля.

"Загрози безпеці на морі та довкіллю занадто високі. Тому є підстави для втручання проти судна", – заявив заступник начальника операційного відділу берегової охорони Даніель Стенлінг.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що судно можуть пов’язувати з російським тіньовим флотом.

За інформацією влади, танкер також перебуває у санкційних списках кількох країн, зокрема Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль посилює "тіньовий флот": танкери перереєструють під російським прапором

Друге затримання за тиждень 

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Раніше шведська берегова охорона піднялася на борт іншого судна – Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї та також перебувало поблизу Треллеборга.

Читайте: Саудівська Аравія терміново змінює маршрут експорту нафти: 30 супертанкерів прямують до Червоного моря

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228 метрів - то забагато для кацапів, треба спереду і ззаду відпиляти метрів по сто-сто п'ятдесят.
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13.03.2026 01:50 Відповісти
Курочка по зьорнишку, як казав *****.
А коли пересвідчаться що за це курочці нічого не буде, то прийдуть і накриють всю комору.
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13.03.2026 02:51 Відповісти
Сфоткають і відпустять як французи. Спортивна риболовля.
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13.03.2026 02:58 Відповісти
І що?)))
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13.03.2026 03:34 Відповісти

У четвер США видали нову генеральну ліцензію, пов'язану з Росією, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє «постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження», які вже завантажені на танкери «станом на 12 березня». Термін дії ліцензії - 30 днів.
Бессент заявив, що «вузькоспеціалізований, короткостроковий захід» застосовується лише до нафти, яка вже знаходиться в дорозі.
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13.03.2026 04:58 Відповісти
Згідно з даними Fox News, на 12 березня на танкерах у 30 різних точках світу знаходиться близько 124 млн барелів нафти російського походження. З урахуванням щоденних втрат палива в заблокованому Іраном Ормузькому протоці цього вистачить на 5-6 днів поставок, стверджує телеканал.
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13.03.2026 06:23 Відповісти
шведи нариваються на американський превентивний удар по вказівці "трампла"
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13.03.2026 10:48 Відповісти
 
 