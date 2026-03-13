Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ

У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Reuters, цитує Цензор.НЕТ.

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Затримання танкера тіньового флоту РФ

За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.

У відомстві пояснили, що вирішили втрутитися через можливі ризики для безпеки на морі та довкілля.

"Загрози безпеці на морі та довкіллю занадто високі. Тому є підстави для втручання проти судна", – заявив заступник начальника операційного відділу берегової охорони Даніель Стенлінг.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що судно можуть пов’язувати з російським тіньовим флотом.

За інформацією влади, танкер також перебуває у санкційних списках кількох країн, зокрема Європейського Союзу.

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Друге затримання за тиждень

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Раніше шведська берегова охорона піднялася на борт іншого судна – Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї та також перебувало поблизу Треллеборга.

Раніше ми повідомляли, що Британія і партнери обговорюють правову базу для військових дій проти тіньового флоту РФ.

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