Новости Теневой флот России
Швеция второй раз за неделю задержала судно теневого флота РФ

Задержано судно теневого флота РФ

В Балтийском море у побережья шведского города Треллеборг береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Sea Owl I, который подозревается в причастности к теневому флоту России.

Об этом сообщает Reuters

Задержание танкера теневого флота РФ 

По данным шведской береговой охраны, 228-метровый танкер формально ходил под флагом Коморских островов, однако правоохранители подозревают, что судно использует чужой флаг.

В ведомстве объяснили, что решили вмешаться из-за возможных рисков для безопасности на море и окружающей среды.

"Угрозы безопасности на море и окружающей среде слишком высоки. Поэтому есть основания для вмешательства против судна", – заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин отметил, что судно могут связывать с российским теневым флотом.

По информации властей, танкер также находится в санкционных списках нескольких стран, в частности Европейского Союза.

Второе задержание за неделю 

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее шведская береговая охрана поднялась на борт другого судна – Caffa, которое шло под флагом Гвинеи и также находилось вблизи Треллеборга.

