Швеция второй раз за неделю задержала судно теневого флота РФ
В Балтийском море у побережья шведского города Треллеборг береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Sea Owl I, который подозревается в причастности к теневому флоту России.
Об этом сообщает Reuters, цитируетЦензор.НЕТ.
Задержание танкера теневого флота РФ
По данным шведской береговой охраны, 228-метровый танкер формально ходил под флагом Коморских островов, однако правоохранители подозревают, что судно использует чужой флаг.
В ведомстве объяснили, что решили вмешаться из-за возможных рисков для безопасности на море и окружающей среды.
"Угрозы безопасности на море и окружающей среде слишком высоки. Поэтому есть основания для вмешательства против судна", – заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин отметил, что судно могут связывать с российским теневым флотом.
По информации властей, танкер также находится в санкционных списках нескольких стран, в частности Европейского Союза.
Второе задержание за неделю
Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее шведская береговая охрана поднялась на борт другого судна – Caffa, которое шло под флагом Гвинеи и также находилось вблизи Треллеборга.
- Ранее мы сообщали, что Великобритания и партнеры обсуждают правовую базу для военных действий против теневого флота РФ.
А коли пересвідчаться що за це курочці нічого не буде, то прийдуть і накриють всю комору.
У четвер США видали нову генеральну ліцензію, пов'язану з Росією, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє «постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження», які вже завантажені на танкери «станом на 12 березня». Термін дії ліцензії - 30 днів.
Бессент заявив, що «вузькоспеціалізований, короткостроковий захід» застосовується лише до нафти, яка вже знаходиться в дорозі.