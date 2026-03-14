Береговая охрана Швеции взяла на абордаж российский танкер теневого флота. ВИДЕО

В сети появилось видео абордажа российского танкера Sea Owl 1, который провели бойцы береговой охраны Швеции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно принадлежит к так называемому "теневому флоту" РФ.

По данным шведского OSINT-исследователя Auonsson, танкер вместе с другим российским судном Caffa, которое ранее также было взято на абордаж, находится на якорной стоянке у порта Треллеборг.

Отмечается, что среди экипажей этих судов были произведены аресты.

Также вблизи Треллеборга зафиксирован один из шведских военных кораблей, который патрулирует границу территориальных вод с момента проведения операции.

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