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Новости Видео Подсанкционное российское судно Теневой флот России
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Береговая охрана Швеции взяла на абордаж российский танкер теневого флота. ВИДЕО

В сети появилось видео абордажа российского танкера Sea Owl 1, который провели бойцы береговой охраны Швеции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно принадлежит к так называемому "теневому флоту" РФ.

По данным шведского OSINT-исследователя Auonsson, танкер вместе с другим российским судном Caffa, которое ранее также было взято на абордаж, находится на якорной стоянке у порта Треллеборг.

Отмечается, что среди экипажей этих судов были произведены аресты.

Также вблизи Треллеборга зафиксирован один из шведских военных кораблей, который патрулирует границу территориальных вод с момента проведения операции.

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Топ комментарии
+19
Задержки в поставках, штрафы, страховки, поиск новых моряков (старые сбегут на норм суда Европы)...
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14.03.2026 14:14 Ответить
+14
Молодцы Тре Крунур, не даром цвета флага у них как и у Украины.
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14.03.2026 14:29 Ответить
+10
жовто-блакитні проводять морські тренування . правильно , краще на кацапах тренуватись .
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14.03.2026 16:00 Ответить

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