Министр обороны Джон Гилли заявил о намерении удвоить усилия по ограничению финансирования войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже остановили плавание 200 из почти 600 кораблей.

"Мы также решили удвоить меры, которые могут помочь еще сильнее затянуть петлю вокруг Путина и его потока средств, поддерживающих его незаконную войну в Украине", - отметил Гилли.

Комментируя замечания о том, что после частичного ослабления санкций со стороны США из-за роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном Владимир Путин якобы получил "рождественский подарок", представитель британской стороны Гилли ответил:

"Мы видели, что совместные действия, которые мы вместе с другими союзниками предприняли против теневого судоходства, помогли сократить российские доходы от нефти на четверть. Мы можем сделать больше".

Он подчеркнул, что санкционное давление на Россию может быть усилено и в дальнейшем, чтобы ограничить финансирование войны.

"И сегодняшнее подтверждение премьер-министром того, что мы готовы сделать больше, что у нас есть юридические и военные возможности, и что мы обсудили это с союзниками, такими как страны JEF, с которыми он сегодня встречается, является сигналом Путину, что он не сможет в будущем проводить свои незаконные, подпадающие под санкции суда через британские воды без риска того, что мы их захватим", – заявил министр.

Что предшествовало?

Великобритания разрешила военным и правоохранительным органам перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.