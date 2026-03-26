Новости Теневой флот России
Великобритания готовит новые меры против финансирования военной машины России, – Гилли

Великобритания: санкции против "теневого флота" уже сократили доходы РФ от нефти на 25%

Министр обороны Джон Гилли заявил о намерении удвоить усилия по ограничению финансирования войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже остановили плавание 200 из почти 600 кораблей.

"Мы также решили удвоить меры, которые могут помочь еще сильнее затянуть петлю вокруг Путина и его потока средств, поддерживающих его незаконную войну в Украине", - отметил Гилли.

Комментируя замечания о том, что после частичного ослабления санкций со стороны США из-за роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном Владимир Путин якобы получил "рождественский подарок", представитель британской стороны Гилли ответил:

"Мы видели, что совместные действия, которые мы вместе с другими союзниками предприняли против теневого судоходства, помогли сократить российские доходы от нефти на четверть. Мы можем сделать больше".

Он подчеркнул, что санкционное давление на Россию может быть усилено и в дальнейшем, чтобы ограничить финансирование войны.

"И сегодняшнее подтверждение премьер-министром того, что мы готовы сделать больше, что у нас есть юридические и военные возможности, и что мы обсудили это с союзниками, такими как страны JEF, с которыми он сегодня встречается, является сигналом Путину, что он не сможет в будущем проводить свои незаконные, подпадающие под санкции суда через британские воды без риска того, что мы их захватим", – заявил министр.

Что предшествовало?

Великобритания разрешила военным и правоохранительным органам перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.

все ж таки перестанете скуповувати їхні алмази?золото??інші метали??ваші банки перестануть використовувати кацапські гроші??чи танкери біля своїх внутрішніх економічних вод топитимите???коротше ще одне бла,бла,бла
26.03.2026 12:11 Ответить
- подвоюємо глибоке занекопоєння;
- посилюємо спостереження за ситуацією у світі;
- уважно рахуємо кількість кораблів тінього флоту, які відключили респондери.
26.03.2026 12:16 Ответить
4 роки "крокують" і завжди є куди крокувати далі.
26.03.2026 12:23 Ответить
 
 