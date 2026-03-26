Великобритания готовит новые меры против финансирования военной машины России, – Гилли
Министр обороны Джон Гилли заявил о намерении удвоить усилия по ограничению финансирования войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже остановили плавание 200 из почти 600 кораблей.
"Мы также решили удвоить меры, которые могут помочь еще сильнее затянуть петлю вокруг Путина и его потока средств, поддерживающих его незаконную войну в Украине", - отметил Гилли.
Комментируя замечания о том, что после частичного ослабления санкций со стороны США из-за роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном Владимир Путин якобы получил "рождественский подарок", представитель британской стороны Гилли ответил:
"Мы видели, что совместные действия, которые мы вместе с другими союзниками предприняли против теневого судоходства, помогли сократить российские доходы от нефти на четверть. Мы можем сделать больше".
Он подчеркнул, что санкционное давление на Россию может быть усилено и в дальнейшем, чтобы ограничить финансирование войны.
"И сегодняшнее подтверждение премьер-министром того, что мы готовы сделать больше, что у нас есть юридические и военные возможности, и что мы обсудили это с союзниками, такими как страны JEF, с которыми он сегодня встречается, является сигналом Путину, что он не сможет в будущем проводить свои незаконные, подпадающие под санкции суда через британские воды без риска того, что мы их захватим", – заявил министр.
Что предшествовало?
Великобритания разрешила военным и правоохранительным органам перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.
