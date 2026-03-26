Британія готує нові кроки проти фінансування військової машини Росії, - Гілі

Міністр оборони Джон Гілі заявив про намір подвоїти зусилля для обмеження фінансування війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

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Він наголосив, що Велика Британія та її союзники вже зупинили плавання 200 з майже 600 кораблів.

"Ми також вирішили подвоїти дії, які можуть допомогти ще більше закрутити гачки проти Путіна та його потоку коштів, що підтримують його незаконну війну в Україні", - зазначив Гілі.

Коментуючи зауваження про те, що після часткового послаблення санкцій з боку США через зростання цін на нафту на тлі конфлікту з Іран Володимир Путін нібито отримав "різдвяний подарунок", представник британської сторони Гілі відповів:

"Ми бачили, що спільні дії, які ми разом з іншими союзниками вжили проти тіньового судноплавства, допомогли скоротити російські доходи від нафти на чверть. Ми можемо зробити більше".

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Він підкреслив, що санкційний тиск на Росію може бути посилений і надалі, аби обмежити фінансування війни.

"І сьогоднішнє підтвердження прем'єр-міністром того, що ми готові зробити більше, що у нас є юридичні і військові можливості, і що ми обговорили це з союзниками, такими як країни JEF, з якими він сьогодні зустрічається, є сигналом Путіну, що він не зможе в майбутньому проводити свої незаконні, підсанкційні судна через британські води без ризику того, що ми їх захопимо", – заявив міністр.

Що передувало?

Велика Британія дозволила військовим і правоохоронцям перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.