Британія готує нові кроки проти фінансування військової машини Росії, - Гілі
Міністр оборони Джон Гілі заявив про намір подвоїти зусилля для обмеження фінансування війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
Він наголосив, що Велика Британія та її союзники вже зупинили плавання 200 з майже 600 кораблів.
"Ми також вирішили подвоїти дії, які можуть допомогти ще більше закрутити гачки проти Путіна та його потоку коштів, що підтримують його незаконну війну в Україні", - зазначив Гілі.
Коментуючи зауваження про те, що після часткового послаблення санкцій з боку США через зростання цін на нафту на тлі конфлікту з Іран Володимир Путін нібито отримав "різдвяний подарунок", представник британської сторони Гілі відповів:
"Ми бачили, що спільні дії, які ми разом з іншими союзниками вжили проти тіньового судноплавства, допомогли скоротити російські доходи від нафти на чверть. Ми можемо зробити більше".
Він підкреслив, що санкційний тиск на Росію може бути посилений і надалі, аби обмежити фінансування війни.
"І сьогоднішнє підтвердження прем'єр-міністром того, що ми готові зробити більше, що у нас є юридичні і військові можливості, і що ми обговорили це з союзниками, такими як країни JEF, з якими він сьогодні зустрічається, є сигналом Путіну, що він не зможе в майбутньому проводити свої незаконні, підсанкційні судна через британські води без ризику того, що ми їх захопимо", – заявив міністр.
Що передувало?
Велика Британія дозволила військовим і правоохоронцям перехоплювати та затримувати підсанкційні російські танкери у своїх водах.
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